Serie A: Verona-Napoli e Inter-Genoa: che incroci tra zone alte della classifica e lotta salvezza

La 27.a giornata di Serie A prosegue con tre partite del sabato. Apre, alle 15, Como-Lecce con Fabregas che ha un'altra grande occasione per accorciare sulla zona Champions League anche se i salentini, reduci dal ko con l'Inter, hanno bisogno di punti per uscire dalla zona calda. Lo stesso discorso del Verona, in pratica all'ultima spiaggia salvezza, contro il Napoli che allo stesso modo deve ritrovare la vittoria - un punto nelle ultime due partite - per non dare ulteriori speranze a chi insegue il quarto posto. E poi Inter-Genoa: la capolista sogna il +13 per arrivare con un distacco in doppia cifra al derby ma i rossoblù sono in forma e sognano il colpaccio.