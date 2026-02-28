MotoGP Thailandia: Bezzecchi brucia Marquez per la pole, prima fila a sorpresa per Fernandez
Il romagnolo non lascia spazio alla concorrenza nelle qualifiche thailandesidi Stefano Gatti
© Getty Images
Pole position con scivolata (la seconda di giornata) nel finale per Marco Bezzecchi a Buriram. Il pilota della Aprilia RS-GP numero 72 stampa il tempo di un minuto, 28 secondi e 652, poi scivola a terra all'ultima curva prima del rettilineo dei box nel tentativo di migliorarsi ancora. In prima fila con il romagnolo ci sono Marc Marquez e Raul Fernandez: ritardo di 35 millesimi dal leader per il campione in carica, di 224 invece per lo spagnolo di Aprilia Trackhouse, promosso dal Q1 con il secondo tempo dietro a Franco Morbidelli ma davanti a Francesco Bagnaia che non va oltre la quinta fila della griglia. Dalla seconda fila prendono il via Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, +0.266), un ritrovato Jorge Martin con l'altra Aprialia factory (+0.349) e Pedro Acosta che con la sua KTM ufficiale spezza il duopolio Aprilia-Ducati. Terza fila per Alex Marquez (Ducati Gresini), Ai Ogura con l'Aprilia Trackhouse e il già citato Morbidelli (VR46). C'è invece la KTM di Brad Binder nel "panino" Honda della quarta fila: il sudafricano ha alla sua destra Joan Mir con la RC213V factory e alla sua sinistra Johann Zarco con quella targata LCR.
© Getty Images
Scatto al semaforo dalla quinta fila per Bagnaia: al suo fianco le altre due Honda in gara: quella HRC di Luca Marini e l'altra LCR del rookie brasiliano Diogo Moreira. Non va oltre la sesta fila Fabio Quartararo con la "migliore" delle Yamaha: il campione 2021 della premier class ha al suo fianco Maverick Vinales (KTM Tech3) e il compagno di marca Jack Miller con la M1 Pramac. Alex Rins (Yamaha factory), Enea Bastianini (KTM Tech3) e l'altro rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac) popolano la settima fila. Fanalino di coda solitario Michele Pirro in sella alla Ducati Gresini al posto dell'infortunato Fermin Aldeguer.
© Getty Images
MARCO BEZZECCHI
"Nell'ultimo time attack ho sbagliato in curva quattro quando mi sono trovato davanti Morbidelli. Ho fatto un buon T3 e ho provato a recuperare ancora terreno nel finale del giro ma ero davvero troppo impiccato all'ultima staccata. In ogni caso siamo a posto e siamo veloci, soprattutto per il Gran Premio di domenica. Abbiamo fatto un buon lavoro sia con la mescola media che con la soft. Ho fatto anche un'altra scivolata per un mio errore ma ci sta, le prove sono fatte anche per questo. Ora si tratta di partire bene al semaforo".
MARC MARQUEZ
"Per qualche motivo il primo time attack non è andato bene, non ero pulito. Molto meglio il secondo, ho ritrovato la fiducia necessaria per attaccare e avvicinarmi a Bezzecchi: il mio obiettivo era la prima fila e l'ho centrato. Siamo in tanti ad andare forte qui e siamo tutti vicini: Bezzecchi naturalmente ma anche Acosta e Di Giannantonio. Da parte mia sono più ottimista per il Gran Premio, nella Sprint Aprilia è più esplosiva".
RAUL FERNANDEZ
"Sono veramente contento perché non ero contento con la soft, non guidavo come volevo. Venerdì però la mia squadra e Aprilia hanno trovato un assetto che mi ha aiutato molto. Ho potuto sfruttare un po' di più il mio potenziale: non ho ancora la moto in mano ma ci stiamo arrivando".