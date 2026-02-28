MotoGP Thailandia: Bezzecchi brucia Marquez per la pole, prima fila a sorpresa per Fernandez

"Nell'ultimo time attack ho sbagliato in curva quattro quando mi sono trovato davanti Morbidelli. Ho fatto un buon T3 e ho provato a recuperare ancora terreno nel finale del giro ma ero davvero troppo impiccato all'ultima staccata. In ogni caso siamo a posto e siamo veloci, soprattutto per il Gran Premio di domenica. Abbiamo fatto un buon lavoro sia con la mescola media che con la soft. Ho fatto anche un'altra scivolata per un mio errore ma ci sta, le prove sono fatte anche per questo. Ora si tratta di partire bene al semaforo".