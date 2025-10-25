Xabi Alonso: "Yamal? Non posso commentare tutto quello che dicono a Barcellona"

Per i blaugrana interviene il viceallenatore Marcus Sorg, che sederà in panchina al posto di Hansi Flick che è squalificato. Secondo il tecnico dei catalani, Lamine Yamal, criticato per le dichiarazioni provocatorie contro il Real Madrid ("Sono porcinos perché rubano e si lamentano", ha detto in settimana) sarà "motivato": "Lamine è un giocatore di alto livello e penso che le critiche lo motiveranno. Spero che domani lo vedremo fare una grande prestazione", ha detto Sorg.