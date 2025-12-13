Logo SportMediaset

Volley
VOLLEY DONNE

Volley donne, Mondiale per club: derby italiano Conegliano-Scandicci in finale

Imoco batte 3-1 Sao Cristovao in rimonta e domenica difenderanno il titolo contro le toscane

13 Dic 2025 - 23:25
© foto Imoco

© foto Imoco

La Prosecco DOC Imoco Conegliano batte in rimonta le brasiliane dell'Osasco Sao Cristovao Saude al Mondiale per club femminile e raggiunge la Savino Del Bene Scandicci in una finale tutta italiana, per la prima volta nella storia della rassegna femminile. Le venete per 3 set a 1 (21-25, 25-23, 25-16, 25-16); la finale è in programma domenica a San Paolo del Brasile alle 20.30 ora italiana. Le venete sono chiamate a difendere il titolo del 2024 e le toscane non avranno niente da perdere al loro esordio nel massimo palcoscenico. Sulle spalle di Ekaterina Antropova, autrice di 20 punti, la Savino Del Bene Scandicci si è imposta nella prima semifinale contro le brasiliane del Dentil Praia Clube con un netto 3 a 0 (25-23, 26-24, 25-19). "Abbiamo giocato una grande partita, portarla a casa in tre set non era scontato - ha detto il coach delle toscane, Marco Gaspari -. Conegliano in questo momento è la squadra più forte al mondo. Noi però vogliamo giocarci le nostre carte con un'idea ben chiara". Non è stata, per le venete, la miglior partita, ma le campionesse in carica hanno mostrato ancora una volta la loro classe nella seconda semifinale, contro Osasco Sao Cristovao Saude. Sotto di un set e sul punteggio di 20-23 nel secondo, Conegliano ha piazzato un parziale di 5 punti consecutivi innescati da un attacco difficilissimo messo all'incrocio delle righe da Isabel Haak e ha ribaltato di forza la partita. Nel terzo e nel quarto set, le venete hanno fatto sembrare tutto facile. Alle 20.30 ora italiana, domani, l'ultimo atto, che è anche una rivincita della finale di Champions League 2025, vinta da Conegliano.

volley
mondiale per club

