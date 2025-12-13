Sci alpino, Cdm: via libera della Fis alle gare in Alta Badia
13 Dic 2025 - 23:40
13 Dic 2025 - 23:40
Controllo neve positivo da parte dei tecnici Fis che hanno dato il via libera alle gare di coppa del mondo di Alta Badia. Si tratta del classico gigante e dello speciale sulla pista Gran Risa in programma il 21 e 22 dicembre.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.