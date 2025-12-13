Logo SportMediaset

Lazio, Sarri: "È da 3 mesi che facciamo bene, troppo il rosso a Zaccagni. Ho vinto anche 8 contro 10..."

13 Dic 2025 - 21:04
"Questa vittoria ci può dare entusiasmo ma i ragazzi hanno trovato convinzione già da fine settembre, è da 3 mesi che stanno facendo bene". Così Maurizio Sarri commenta la vittoria della Lazio in nove a Parma. "Nel complesso questa vittoria ci sta tutta, la squadra è in crescita non solo in campo ma anche come mentalità - ha detto a Dazn - Cinque espulsioni? Sì, ma siamo anche tra le squadre che commette meno falli. Se mi era già successo di vincere in 9? In Entella-Figline l'ho vinta in 8 contro 11... Per Zaccagni mi sembra un po' troppo il cartellino rosso. Con questa squadra mi diverto e lo dissi in tempi non sospetti. Infortunati e assenti per le prossime gare? Siamo abituati in questa stagione a questo tipo di situazione: se siamo in undici bene, altrimenti partiamo in dieci..."

