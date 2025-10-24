Il Clasico su Mediaset: Real Madrid-Barcellona, la sfida che decide la vetta della Liga

Il tecnico blaugrana Hansi Flick non sarà in panchina al Bernabeu. L'allenatore è stato squalificato dopo essere stato espulso per proteste nella scorsa giornata contro il Girona, lasciando vuota la panchina in un match cruciale. Sul fronte infortuni, il Barcellona (che deve rinunciare anche a Gavi e ter Stegen) affronta una vera e propria emergenza nel reparto offensivo, con diversi nomi importanti in dubbio o indisponibili come Yamal, che però in Champions ha giocato e sarà della partita, Raphinha (che prosegue il suo recupero e potrebbe ottenere l’ok medico sabato), Dani Olmo e anche Robert Lewandowski.