Su Mediaset domenica il derby Real-Atletico Madrid: l'anteprima della finale di Champions?

Il Real Madrid viaggia con l'auto elettrica
© Ufficio Stampa
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Cinquantesima volta per Simeone, prima per Arbeloa che può ancora vincere il campionato, all'andata fu il trionfo del Cholodi Enzo Palladini
Potrebbe essere la finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Potrebbe. Ma intanto Real Madrid-Atletico Madrid ce lo godiamo noi sul 20 di Mediaset, domenica 22 alle 21. Una sfida che arriva in un momento magico per entrambe, qualificate per i quarti di finale i Champions (da qui la possibilità di vederle all’atto decisivo) dopo aver polverizzato rispettivamente il Manchester City e il Tottenham. Un derby madrileno che ha un valore anche ai fini della classifica. Il Real è secondo a 66 punti contro i 70 del Barcellona e spera ancora nel titolo, l’Atletico è terzo a 57 punti con un vantaggio rassicurante sul Betis quinto (a quota 44 punti). Ma proprio questa tranquillità potrebbe aiutare i Colchoneros, che poi avranno un mese di aprile terrificante.
Sembra passata un’era geologica dal derby d’andata. Era il 27 settembre, il Real guidato da Xabi Alonso veniva da una serie positiva, ma quel giorno l’allenatore si sentì quasi costretto a schierare Jude Bellinhgham che rientrava da un serio infortunio alla spalla. I Blancos non ci capirono nulla, l’Atletico vinse 5-2 senza appello. Fu l’inizio della fine dell’allenatore strappato al Bayer Leverkusen e alla corte spietata del Liverpool. Oggi sulla panchina del Real siede Alvaro Arbeloa, promosso dalle giovanili dopo avere costruito una serie di giocatori che hanno fruttato parecchi soldi al club. È amico della famiglia Perez e il presidente Florentino sta pensando di tenerselo stretto. Poi è chiaro che se non dovesse vincere campionato né Champions, tutto cambierebbe radicalmente.
Sarà un derby con focus particolare su alcuni nomi. Il primo è quello di Kylian Mbappè, che vuole essere titolare a tutti i costi. È stato appena convocato da Didier Deschamps per i prossimi impegni della Nazionale francese e vuole dimostrare di essere tornato in condizione dopo i ripetuti fastidi al ginocchio. Il secondo nome, restando in casa Real, è quello di Andriy Lunin, che dovrà difendere la porta nel derby e nelle due sfide estreme contro il Bayern Monaco. Il portiere ucraino prenderà il posto di Thibaud Courtois, che starà fuori sei settimane per una lesione al retto femorale del quadricipite. I due nomi da tenere d’occhio sul fronte Atletico sono invece due vecchie conoscenze del calcio italiano. Ademola Lookman si è già guadagnato la stima di Diego Simeone e dei suoi tifosi, producendo 4 assist in 703 minuti giocati, oltre a un gol in Champions contro il Bruges e uno in Liga contro l’Espanyol. L’altro nome, un po’ a sorpresa, è quello di Juan Musso. L’ex portiere di Udinese e Atalanta è stato uno degli eroi del passaggio del turno contro il Tottenham. In tutto questo non bisogna dimenticare l’argentino Julian Alvarez (titolare in Nazionale con Lautaro Martinez come riserva), splendido protagonista anche nell’ultima trasferta londinese.
Per Diego Simeone sarà la cinquantesima sfida contro il Real Madrid. La prima (persa 4-1) risale all’11 aprile 2012, quattordici anni fa. Le due che hanno lasciato le cicatrici più profonde sono senza dubbio le due finali di Champions League (Madrid, va ricordato, è l’unica città ad aver portato due squadre ad affrontarsi in finale e per ben due volte), perse nel 2014 a Lisbona (1-4) e nel 2016 a San Siro (ai rigori). Il suo bilancio contro i Blancos non è esattamente positivo: 13 vittorie, 15 pareggi e 21 sconfitte. Per Alvaro Arbeloa invece si tratta del primo derby in assoluto da allenatore.
Real e Atletico sono ancora in corsa su due fronti. Entrambe puntano al massimo in Champions, ma il Real può ancora raggiungere il Barcellona in testa alla classifica. L’Atletico, come si diceva, avrà un mese di aprile terribile: tre sfide contro il Barcellona (4 aprile in campionato, poi andata e ritorno di Champions) e la finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad sabato 18. In mezzo un’insidiosa trasferta a Siviglia. Ma il Cholo Simeone, si sa, ama vivere alla giornata. Alle fatiche d’Ercole penserà dopo, adesso c’è un derby da vincere al Bernabeu, a prescindere da tutto. E noi potremo godercelo sul 20 di Mediaset.
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