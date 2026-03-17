La forza del leader calmo: il discorso di Ancelotti che trasforma il Real nella finale 2024

Quando l'allenatore del Real si mette alla lavagna per spiegare cosa cambiare nella ripresa, si capisce che ha già recepito le indicazioni di Kroos e ha parlato con il capitano Carvajal, terzino destro, che infatti interviene dicendo che in difesa hanno problemi nel gestire lo spazio davanti ai centrali difensivi e dietro ai tre centrocampisti. Ancelotti, con calma olimpica, suggerisce il modo in cui devono disporsi in fase difensiva dando un paio di opzioni: le scalate laterali di una delle punte, con un centrocampo aiutato da Belligham, o un classico 4-4-2. Poi spiega come sia il caso di aspettare il Borussia con un blocco più basso perché si è rischiato troppo nel primo tempo, e come sia il caso di sfruttare di più la libertà che gli avversari concedono a Rudiger nel sistema di scalate che si è venuto a creare. La stessa cosa notata da Kroos nel discorso con Davide.