Internazionali: match interrotti per pioggia al Foro Italico

La pioggia su Roma ferma, ancora una volta, gli Internazionali d'Italia. La direzione del torneo, infatti, ha interrotto i match che si stavano ancora disputando al Foro Italico sospendendo così l'attività in campo che non riprenderà prima delle 15.30. Una sosta che farà slittare i match ancora da disputare tra i quali ci sono quelli che vedono protagonisti gli italiani come la sfida tra Emma Navarro ed Elisabetta Cocciaretto, tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann e, in serata, Noemi Basiletti contro Elina Svitolina e Lorenzo Musetti che sfiderà Giovanni Mpetshi Perricard.