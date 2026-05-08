Internazionali: match interrotti per pioggia al Foro Italico

08 Mag 2026 - 14:56

La pioggia su Roma ferma, ancora una volta, gli Internazionali d'Italia. La direzione del torneo, infatti, ha interrotto i match che si stavano ancora disputando al Foro Italico sospendendo così l'attività in campo che non riprenderà prima delle 15.30. Una sosta che farà slittare i match ancora da disputare tra i quali ci sono quelli che vedono protagonisti gli italiani come la sfida tra Emma Navarro ed Elisabetta Cocciaretto, tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann e, in serata, Noemi Basiletti contro Elina Svitolina e Lorenzo Musetti che sfiderà Giovanni Mpetshi Perricard.

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