Battocletti sui 1500 metri del Pegaso Meeting per l'ottavo sigillo

Per la fenomenale 26enne atleta azzurra, assoluta icona dell'atletica italiana femminile nel mondo, l'eventuale primato sui 1500 sarebbe l'ottavo tra pista outdoor, indoor e strada, nel corso di una carriera in continua crescita, ricordando solamente come negli ultimi due anni abbia conquistato nel 2024 due ori europei nei 5.000 e 10.000 a Roma, un bronzo olimpico sui 10.000 a Parigi, un oro negli europei di corsa campestre ad Antalya, nel 2025 un oro sui 10 km in strada degli europei a Lovanio, un argento e un bronzo mondiale a Tokyo 2025 rispettivamente nei 10.000 e 5.000 oltre che un altro oro negli europei di cross a Lagoa, e infine meno di due mesi il sensazionale oro nei 3.000 indoor dei mondiali di Torun.