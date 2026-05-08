Battocletti sui 1500 metri del Pegaso Meeting per l'ottavo sigillo
La campionessa del mondo dei 3000 indoor testa la condizione in vista dei 5000 metri del Golden Gala a giugno. Fabbri impegnato nel peso davanti al pubblico di casadi Redazione Sprintnews
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Nadia Battocletti sarà impegnata sabato 9 maggio sui 1500 metri del Pegaso Meeting a Firenze, suo primo impegno agonistico in pista all'aperto, con l'obiettivo di puntare al primato italiano detenuto da Sintayehu Vissa con 3'58"11, da lei stessa sfiorato l'anno scorso quando corse in 3'58"15 al meeting di Rovereto, ma anche nell'ottica di verificare la propria condizione a meno di un mese dal primo gradissimo appuntamento della stagione all'aperto, rappresentato dai 5.000 metri del Golden Gala Pietro Mennea a Roma il prossimo 2 giugno, quando potrebbe attaccare il primato europeo detenuto dall'olandese Sifan Hassan con 14'13"42.
Per la fenomenale 26enne atleta azzurra, assoluta icona dell'atletica italiana femminile nel mondo, l'eventuale primato sui 1500 sarebbe l'ottavo tra pista outdoor, indoor e strada, nel corso di una carriera in continua crescita, ricordando solamente come negli ultimi due anni abbia conquistato nel 2024 due ori europei nei 5.000 e 10.000 a Roma, un bronzo olimpico sui 10.000 a Parigi, un oro negli europei di corsa campestre ad Antalya, nel 2025 un oro sui 10 km in strada degli europei a Lovanio, un argento e un bronzo mondiale a Tokyo 2025 rispettivamente nei 10.000 e 5.000 oltre che un altro oro negli europei di cross a Lagoa, e infine meno di due mesi il sensazionale oro nei 3.000 indoor dei mondiali di Torun.
Battocletti, pur non correndo troppo spesso i 1500 metri, è dotata anche di una eccellente velocità di base per cui, se le condizioni meteo saranno buone come sembra dalle previsioni, tutto sarà possibile anche in virtù della pacer prevista che la guiderà per i primi 1.000 metri, lasciandole poi l'onere di provare da sola l'impresa negli ultimi 500.
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Nel meeting fiorentino, tappa Challenger del Continental Tour che si disputerà nel bellissimo impianto dello Stadio Ridolfi totalmente dedicato all'atletica, grande attesa anche per l'idolo di casa, il fiorentino specialista di getto del peso, Leonardo Fabbri, impegnato anche lui nel debutto all'aperto e, allo stesso modo di Nadia, proiettato verso il Golden Gala di giugno quando affronterà tra gli altri il fenomenale statunitense, campione olimpico e primatista mondiale, Ryan Crouser.
Tra gli altri italiani presenti da seguire in particolare sui 100 ostacoli la giovanissima Alessia Succo, 17 anni compiuti lo scorso 7 febbraio e di fatto nella categoria allieve dove si gareggia con ostacoli da 0.76, ma già in grado di correre pochi giorni fa il 2 maggio al debutto stagionale all'aperto in 13"14 tra le assolute con barriere da 0.84, migliorando il suo stesso primato italiano under 20 di 13"20.
La principale stella internazionale dell'evento sarà invece il 32enne velocista sudafricano Akani Simbine, reduce dalle World Relays di Gaborone dove ha trascinato la sua staffetta alla qualificazione per Pechino 2027, impegnato nei 100 metri in cui, oltre a vantare l'eccellente personale di 9"82, detiene il record dell'unico atleta nella storia a essere sceso sotto la barriera dei 10 netti per 11 anni consecutivi dal 2015 al 2026, ma tra le donne va certamente citata nella prova veloce al femminile, la britannica Amy Hunt argento sui 200 metri ai mondiali di Tokyo 2025.