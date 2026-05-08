Guardiola: "Il calcio femminile è il passo più grande fatto nell'ultimo decennio"

08 Mag 2026 - 15:28

Secondo il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, la crescita del movimento femminile "è il passo più grande che il calcio mondiale abbia fatto nell'ultimo decennio. Prima che prendesse piede, non si poteva immaginare l'impatto sulle ragazze, sulle adolescenti, che ora dicono 'Voglio giocare a calcio'". L'allenatore catalano lo ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro il Brentford, durante la quale ha fatto i complimenti al City femminile, che ha vinto il campionato interrompendo il dominio del Chelsea. "Oggi è una realtà nel mondo del calcio l'impatto delle squadre femminili sulla società e sulle ragazze, il modo in cui si divertono a giocare" ha detto ancora Guardiola, che in merito alla situazione in Premier, con la rincorsa all'Arsenal capolista, ha dichiarato: "Dobbiamo mettere loro pressione vincendo tutte le nostre partite. È tutto ciò che dobbiamo fare, tutto ciò che possiamo fare". Una vittoria sul Brentford porterebbe il City a -2 dall'Arsenal - che al momento ha cinque punti di vantaggio a tre giornate dalla fine e domenica giocherà col pericolante West Ham -, mentre il Manchester ha ancora quattro partite da giocare.

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