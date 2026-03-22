Storia del derby di Madrid: dalle origini alle finali di Champions tra Real e Atletico

Stasera i riflettori del calcio mondiale si accenderanno su Madrid. Non è una partita come le altre: è il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, che tornano a sfidarsi in un duello che affonda le radici in oltre un secolo di storia, fatto di passioni accese, scontri leggendari e una rivalità cittadina che non conosce pause. La partita andrà in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it a partire dalle 20.45