Storia del derby di Madrid: dalle origini alle finali di Champions tra Real e Atletico
Scopri la storia del derby di Madrid tra Real e Atlético. Dai primi scontri del 1906 alle storiche finali di Champions League: numeri e record della sfida che trasmetterà Mediaset
Stasera i riflettori del calcio mondiale si accenderanno su Madrid. Non è una partita come le altre: è il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, che tornano a sfidarsi in un duello che affonda le radici in oltre un secolo di storia, fatto di passioni accese, scontri leggendari e una rivalità cittadina che non conosce pause. La partita andrà in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it a partire dalle 20.45
Le origini della sfida: dal 1906 ai primi passi nella Liga
La storia del derby di Madrid inizia ufficialmente nel 1906, quando le due squadre si affrontarono per la prima volta: a spuntarla fu il Real Madrid con il punteggio di 2-1. Fondati rispettivamente nel 1902 (Real) e nel 1903 (Atletico), i due club sono tra i più antichi e prestigiosi di Spagna, capaci di mantenere la propria identità integra nel tempo senza mai ricorrere a fusioni.
Prima della nascita della Primera Division, la rivalità si è forgiata nel Campeonato Regional Centro. Fu proprio in questo torneo che nacque il soprannome colchoneros: nel 1914 l'allora Athletic Club de Madrid abbandonò i colori bianco-azzurri per adottare le iconiche strisce biancorosse (simili alla fodera dei materassi dell'epoca, i colchones).
Le tappe fondamentali:
- 19 febbraio 1928: Primo scontro in Coppa del Re (1-0 per il Real).
- 24 febbraio 1929: Primo derby nella neonata Liga, vinto dai blancos per 2-1 con doppietta dell'ex Monchín Triana.
- Post Guerra Civile: L'Atlético (allora Athletic Aviación) vince due titoli consecutivi, pareggiando momentaneamente il palmarès dei rivali.
Un dominio Blanco e la rinascita Colchonera
Sebbene il Real Madrid vanti un vantaggio storico netto nella Liga (89 vittorie contro le 41 dell'Atletico), la sfida ha vissuto diverse ere. Se negli anni '70 il divario si è ampliato drasticamente, la storia recente racconta una storia di maggiore equilibrio.
Per ben 14 anni, i tifosi dell'Atletico hanno vissuto un digiuno di vittorie lungo 29 partite. L'incantesimo si è spezzato nella finale di Coppa del Re 2012-2013, vinta per 1-2 dai biancorossi. Da quel momento, sotto la guida del "Cholo" Simeone, l'Atletico ha saputo espugnare il Santiago Bernabeu per tre stagioni consecutive (2013-14, 2014-15, 2015-16), rendendo il derby una sfida totalmente aperta.
Le finali che hanno fatto la storia
Il 'Derbi Madrileno' è l'unico derby cittadino ad aver messo in palio il tetto d'Europa. Il bilancio complessivo nelle finali tra le due squadre è di assoluta parità: 6 vittorie per parte. Tuttavia, il prestigio pende verso la sponda merengue per quanto riguarda la Champions League:
- Lisbona 2014: Il Real vince la "Decima" trionfando 4-1 dopo i tempi supplementari.
- Milano 2016: Ancora un successo del Real, stavolta ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.
- Supercoppa Europea 2018: La rivincita dell'Atlético, che si impone per 4-2 ai supplementari nella prima storica finale europea tra due club della stessa città.
Curiosità e Record
- Il capocannoniere: il primato di reti nella stracittadina appartiene a Cristiano Ronaldo, protagonista assoluto dei derby del decennio scorso con 22 gol totali.
- Il bilancio totale: in tutte le competizioni ufficiali, il Real Madrid (154 vittorie) guida la classifica, ma l'orgoglio dell'Atletico (75 vittorie) ha dimostrato che in questa partita i pronostici contano poco.