Esclusiva Alex Schwazer: "Sulla possibilità di andare agli Europei vi dico che…"

Tutto ha una certa importanza nella vita. La famiglia arriva a vincere la medaglia d'oro. Ida è nata nel 2017, quindi proprio nel pieno periodo post-positività del 2016. Io stavo facendo veramente una lotta Davide contro Golia. Però sai, quando arriva la bambina, poi arriva Noa, tu non pensi mai che è inutile quello che stai facendo. Perché non si combatte più ad armi pari. Mai. Perché a quel punto devi farlo. E in questo la mia famiglia mi ha dato la forza anche di allenarmi, di continuare ad allenarmi. Perché anche io tante volte non avevo più voglia di allenarmi, parliamoci chiaro. Però ho pensato, se loro vedono che faccio sempre una cosa e poi non la faccio più, vedono che il papà molla, non è un messaggio giusto da tramandargli.