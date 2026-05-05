L'INTERVISTA

Esclusiva Alex Schwazer: "Sulla possibilità di andare agli Europei vi dico che…"

Nei prossimi giorni su Infinity e SportMediaset.it non perdetevi “La nuova vita di Alex Schwazer”, un’intervista a cuore aperto di cui vi proponiamo un estratto

di Fabio Manfreda
05 Mag 2026 - 09:06
videovideo

Ciao Alex, ben trovato, ti vediamo bene, in forma, come stai?

Io sto bene, grazie. Un po' stanco ancora dalla gara di domenica 26 aprile, perché sono passati dieci anni dall’ultima gara sulla distanza lunga. L'ultima volta è stata nel 2016, quindi si fa un po' ancora sentire la gara, però per il resto mi sento molto bene.

Anche perché hai una vita impegnatissima oggi. Mi dici cosa fai qui, siamo al Palace Merano, perché?

Dalla squalifica del 2016 ho cominciato ad allenare amatori, come libero professionista. Però io sono uno che cerca anche di evolversi. Sono arrivato qui già sedici anni fa da atleta e da un anno c'è stata questa idea del dottor Max Mayerhofer di lanciare questo programma Sport & Remise en Forme per dare un ulteriore servizio al cliente e io mi occupo di questo settore.

In che fase della vita sei adesso?

Ma in realtà io ho solo una vita. L'unica cosa che nella mia vita è cambiata è da quando ho famiglia. Questo è l'unico cambiamento che c'è stato. Ho sempre continuato ad allenarmi. Non ho mai avuto una vera propria nausea dallo sport, escluso magari un brevissimo periodo ero in depressione. Però in linea di massima, adesso che sono tornato dalle gare, sono diventato un altro.

Che sensazioni hai provato in quest’ultima gara?

In Germania ho fatto la 42 km, dopo dieci anni, come dicevo. Ho fatto 3 ore e un minuto, che secondo me, con il vento contrario che c'era, è un eccellente risultato. È stato bello fare il record italiano e soprattutto tagliare il traguardo sulla distanza lunga, che può essere una brutta bestia. Mi sono anche emozionato pensando un po' a tutti i sacrifici fatti, pensando anche alla mia famiglia. Durante la gara pensavo un po' ai miei bambini, è bello quando sanno che il papà ha finito e ha vinto la gara. E lì ovviamente un po' ti emozioni.

Pensi mai al passato?

Io non penso mai al passato. Mai. Che è un pregio, ma anche un difetto. Perché io le vittorie non me le godo mai, perché già penso a quello che devo fare prossimamente.

E agli Europei di atletica di Birmingham del prossimo agosto ci pensi?

Per quanto riguarda gli Europei, in questo momento è un discorso inutile.

Perché?

Perché prima di tutto è la federazione che deve fare delle scelte. Io non baso più la mia attività agonistica per preparare delle gare specifiche. Io l'ultima volta che ho fatto così è stato per Parigi 2024, perché ci credevo veramente. E questa cosa non la faccio più. Se la federazione ritiene che io possa essere utile, allora bisogna trovarsi, parlarsi insieme, parlare anche con mia moglie e vedere se nei due mesi prima della gara io riesco a trovare di nuovo il tempo per preparare la distanza lunga. Perché lì è una questione di tempo.

Prima parlavi della tua famiglia, di tua moglie Kathrin e dei tuoi bambini Ida (nata nel 2017) e Noa (nato nel 2020), quanto sono importanti per te?

Tutto ha una certa importanza nella vita. La famiglia arriva a vincere la medaglia d'oro. Ida è nata nel 2017, quindi proprio nel pieno periodo post-positività del 2016. Io stavo facendo veramente una lotta Davide contro Golia. Però sai, quando arriva la bambina, poi arriva Noa, tu non pensi mai che è inutile quello che stai facendo. Perché non si combatte più ad armi pari. Mai. Perché a quel punto devi farlo. E in questo la mia famiglia mi ha dato la forza anche di allenarmi, di continuare ad allenarmi. Perché anche io tante volte non avevo più voglia di allenarmi, parliamoci chiaro. Però ho pensato, se loro vedono che faccio sempre una cosa e poi non la faccio più, vedono che il papà molla, non è un messaggio giusto da tramandargli.

Chi è, oggi, Alex Schwazer?

Io adesso sono la persona che sono per la mia storia. Non mai pensato di vincere le Olimpiadi. Io speravo solo di andarci e alla fine le ho pure vinte. A me non interessa se potevo vincere più medaglie o di meno, Ok? Ma le ho vinte, conta solo questo. Quindi se tu lì mi avessi chiesto “ascolta, tu vincerai le Olimpiadi, ma poi succedono però anche delle cose molto brutte, tu firmi?” io avrei fatto cinque firme, non una sola.

Sei felice adesso, Alex?

Sì, io sono molto contento. E spero che tutto quanto vada avanti come sta andando adesso. Questo l’augurio che mi faccio.

*Queste righe sono solo un estratto del contenuto originale SportMediaset “La nuova vita di Alex Schwazer” un’intervista inedita, esclusiva e a cuore aperto che troverete nei prossimi giorni su Mediaset Infinity e qui su SportMediaset.it

alex schwazer
esclusiva mediaset
europei

Ultimi video

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

06:31
13 ITW SCHWAZER - ESCLUSIVA - EXTRA VERSION 05/05 SRV

Schwazer esclusivo: "Io agli Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

02:01
SRV RULLO TENNIS, ROMA ASPETTA SINNER (CON MATTARELLA-DAVIS) 4/5 ok SRV

Internazionali, Roma aspetta Sinner e Mattarella "incorona" il tennis azzurro

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

02:12
DICH MATTARELLA SU ZANARDI 4/5 DICH

Mattarella, omaggio a Zanardi: "Figure come la sua illuminano il nostro sport"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

00:50
MCH QUIRINALE TENNISTI MCH

Azzurre e azzurre del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella

00:24
DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

01:20
Domani finale a Madrid

Domani finale a Madrid

03:02
Le parole di Zanardi

Le parole di Zanardi

02:26
Zanardi, un dolore universale

Zanardi, un dolore universale

01:49
Addio ad Alex Zanardi

Addio ad Alex Zanardi

01:10
CLIP TELEFONATA TERRUZZI SU ZANARDI 2/5 SRV

"Zanardi ha cambiato la vita di tante persone" Il ricordo di Giorgio Terruzzi

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

I più visti di Atletica

Dosso regala subito alla 4x100 donne il pass per Pechino 2027 nelle World Relays

Dosso fa volare la 4x100 mista ai mondiali di Pechino 2027

Jacobs: obiettivo Los Angeles 2028 ma non solo

Dosso: "Quest'anno posso scendere di molto sotto gli 11 secondi nei 100 metri"

 Sabastian Kimaru Sawe

Sawe accolto da re in Kenya dopo il record alla Maratona di Londra

Schwazer ottiene anche il minimo per gli Europei di Birmingham, ma per andarci servirà la deroga

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:20
Under 21, Nunziata in panchina per l'ultima partita stagionale contro l'Albania
11:17
Elezioni Figc, gli avversari di Malagò ci provano: rischio ineleggibilità?
11:14
"In ginocchio da te": Donnarumma si ispira a Morandi nella pazza notte del City. Gigio è già virale
11:09
Milan da metà classifica e Como in Champions: la classifica del girone di ritorno
11:08
"Tanti anni con noi": il piano di Marotta per il rinnovo di Chivu e i primi obiettivi sul mercato