Open Var, l'Aia: "Nessun rigore da assegnare in Sassuolo-Milan. Tutto ok su Politano-Rodriguez"

Si parte da Sassuolo-Milan e dal contatto Gabbia-Laurienté che poteva portare a un rigore per i padroni di casa, ma non è stato considerato tale da arbitro e Var: "Maresca ha arbitrato questa gara con una soglia tecnica alta e accettata. Laurienté prova a prendere posizione allargando anche il braccio destro, c'è un contatto sulla schiena ma non sufficiente per arrivare a un calcio di rigore. Corretta la valutazione in campo, confermata anche dal Var Mazzoleni e dall'Avar Paganessi", spiega Tonolini. Il secondo episodio, nell'altra area di rigore, riguarda l'incrocio di gambe tra Koné e Nkunku. Anche qui, nessun fallo fischiato: "Maresca è in ottima posizione e valuta correttamente quanto accade. Consistenza, coerenza, anche rispetto alla valutazione del precedente episodio. Il contatto non è assolutamente punibile con un calcio di rigore".