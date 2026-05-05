Insaziabile Lautaro Martinez: "Voglio Coppa Italia e altri trofei: starò all'Inter a lungo"

Il capitano poi torna a parlare del campionato vinto: "La verità è che sono molto contento perché, prima di venire qui, all'Inter mancava da tempo di vincere certi trofei: scudetti, Coppa Italia, Supercoppe Italiane. E poi le finali di Champions". Si va già oltre la festa: "Ma non bisogna fermarsi, quando vinci la voglia di vincere cresce ancora di più. Fin quando saremo in questo club dobbiamo avere questa mentalità: lo abbiamo riportato in alto e lì deve stare".