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Insaziabile Lautaro Martinez: "Voglio Coppa Italia e altri trofei: starò all'Inter a lungo"

Il capitano nerazzurro: "Quando vinci, la voglia di vincere cresce ancora di più. Questa è la mentalità che serve"

05 Mag 2026 - 15:20
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Nei festeggiamenti per il ventesimo scudetto nerazzurro c'era tanto, quasi tutto, di presente e, logicamente, poco di futuro. Ci ha pensato dunque Fox Sports a chiarire un punto importante per tutti i tifosi dell'Inter, anche per certe voci di mercato uscite recentemente: "Se resterò ancora a lungo? Sì, certo" risponde Lautaro Martinez a chi gli fa la domanda delle domande.

Il capitano poi torna a parlare del campionato vinto: "La verità è che sono molto contento perché, prima di venire qui, all'Inter mancava da tempo di vincere certi trofei: scudetti, Coppa Italia, Supercoppe Italiane. E poi le finali di Champions". Si va già oltre la festa: "Ma non bisogna fermarsi, quando vinci la voglia di vincere cresce ancora di più. Fin quando saremo in questo club dobbiamo avere questa mentalità: lo abbiamo riportato in alto e lì deve stare".

E quindi il messaggio alla squadra è chiaro: "Ci aspetta la finale di Coppa Italia, un'occasione per chiudere l'annata con due trofei: sarebbe significativo riportare la coppa nel nostro club. E poi ci sono le ultime tre partite di campionato: anche se abbiamo già vinto lo scudetto bisogna rispettare gli avversari".

Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie

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