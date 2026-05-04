Fai di Sportmediaset.it la fonte preferita delle tue notizie su Google: LA GUIDA
Google ha dato il via al rilascio globale della funzionalità "Fonti Preferite", ora disponibile anche in Italia, per consentire agli utenti di dare priorità ai siti web preferiti. Attraverso una semplice icona a forma di stella posizionata accanto alla sezione "Notizie principali", è possibile selezionare Sportmediaset.it come fonte preferita, in modo che i nostri contenuti appaiano con maggiore frequenza e in posizioni di rilievo nei risultati di ricerca e in Discover.
La procedura, attiva sia su desktop che su mobile, richiede semplicemente di cercare il nome del sito desiderato e ricaricare la pagina per aggiornare istantaneamente l'algoritmo secondo le proprie preferenze editoriali.
1) Dopo aver cercato qualcosa sul motore di ricerca, sia da mobile che da desktop, a fianco della dicitura "Notizie principali" comparirà un'icona con dentro una stella.
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2) Si aprirà un pop-up con un campo di testo dove cercare la fonte desiderata: scrivendo Sportmediaset, comparirà il nostro sito web.
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3) Flaggando il campo a destra, la fonte si aggiungerà in basso nella sezione "Le tue fonti".
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