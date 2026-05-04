Fai di Sportmediaset.it la fonte preferita delle tue notizie su Google: LA GUIDA

Google ha dato il via al rilascio globale della funzionalità "Fonti Preferite", ora disponibile anche in Italia, per consentire agli utenti di dare priorità ai siti web preferiti. Attraverso una semplice icona a forma di stella posizionata accanto alla sezione "Notizie principali", è possibile selezionare Sportmediaset.it come fonte preferita, in modo che i nostri contenuti appaiano con maggiore frequenza e in posizioni di rilievo nei risultati di ricerca e in Discover.