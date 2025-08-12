Raspadori: "Essere qui è un onore, non vedo l'ora di lavorare con Simeone"

Dopo Spalletti e Conte, la strada di Raspadori si incrocia anche con quella del Cholo Simeone, alla guida dell'Atletico dal 2011: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima perché è un allenatore totale e che ha dimostrato tantissimo. Ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno delle caratteristiche ben precise, l'ho sempre ammirato molto e visto tantissime cose che mi incuriosivano. Sono super emozionato, super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme".