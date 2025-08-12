Raspadori: "Essere qui è un onore, non vedo l'ora di lavorare con Simeone"

Le prime parole del nuovo attaccante dell'Atletico Madrid ai canali ufficiali del club madrileno
Giacomo Raspadori si presenta all'Atletico Madrid. L'attaccante, ufficializzato nella serata di ieri, ha parlato ai canali ufficiali del club, raccontando le prime emozioni di questa nuova avventura: "Sono super felice, anche emozionato, perché penso che neanche nel migliore dei sogni si possa arrivare a pensare di vestire la maglia di un club così importante. Sono veramente orgoglioso di avere questa possibilità e non vedo l'ora di scendere in campo, di far gioire tutti i tifosi insieme a tutta la squadra. Sono super carico e felice".
L'attaccante classe 2000 è stato tra i protagonisti, seppur con poco minutaggio in campo, dei due scudetti vinti dal Napoli negli ultimi tre anni: "Aver vinto due scudetti in Italia è stato molto importante, sicuramente mi porta qui con grande voglia e grande carica. Farò di tutto, insieme ai miei compagni, per vincere qualcosa anche qui. Con il sacrificio, il sudore e la determinazione penso che non ci sia niente di più bello di arrivare a vincere dei trofei".
"Penso di potermi definire rispettoso e molto ambizioso - continua Raspadori - Ho sempre cercato di mettere il bene della squadra davanti a tutto e ho sempre lasciato, e cerco sempre di lasciare, tutto quello che ho sul campo senza risparmiarmi o pensare a quello che viene dopo. Magari con poche parole, magari con l'atteggiamento, però mi piace essere da esempio per cercare di trasmettere qualcosa di positivo a chi c'è introno a me". Un atteggiamento che rispecchia in pieno l'anima dei Colchoneros.
Dopo Spalletti e Conte, la strada di Raspadori si incrocia anche con quella del Cholo Simeone, alla guida dell'Atletico dal 2011: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima perché è un allenatore totale e che ha dimostrato tantissimo. Ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno delle caratteristiche ben precise, l'ho sempre ammirato molto e visto tantissime cose che mi incuriosivano. Sono super emozionato, super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme".
Cuore pulsante del club sono i tifosi, sempre presenti allo stadio per sostenere la squadra: "La grandezza del tifo, di quanto amano questo club e di quanto trasmettono a chi è all'interno di questo club la passione per la maglia. Insieme a tutta la squadra, spero di regalargli tante gioie e di esultare insieme perché trasmettono una passione che si vede in Italia e in tutto il mondo. Io l'ho vissuta da italiano e si vede che è una passione veramente fortissima per quella che è una maglia importantissima nel mondo".
