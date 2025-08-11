Raspadori è un giocatore dell'Atletico per 26 mln di euro. Il saluto di Jack al Napoli: "Ve voglio bene guagliù"

Ufficiale il trasferimento dell'attaccante alla corte del Cholo Simeone. L'addio ai tifosi azzurri su Instagram
© X Atletico
"Benvenuto Jack": con questo messaggio l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Giacomo Raspadori dal Napoli. L'attaccante azzurro è costato ai Cochoneros di Simeone 26 milioni di euro, bonus inclusi: "Giacomo Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club". Anche il Napoli ha comunicato la cessione dell'attaccante in una nota ufficiale. Arrivato dal Sassuolo nell'estate del 2022, in maglia azzurra Raspadori ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.
Dopo l'ufficialità del trasferimento Raspadori ha voluto salutare il Napoli e i suoi tifosi con un lungo messaggio su Instagram: "NAPOLI GRAZIE. Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire - ha scritto l'attaccante - Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliù. Jack".
Commenti (0)