Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
UFFICIALE

Raspadori è un giocatore dell'Atletico per 26 mln di euro. Il saluto di Jack al Napoli: "Ve voglio bene guagliù"

Ufficiale il trasferimento dell'attaccante alla corte del Cholo Simeone. L'addio ai tifosi azzurri su Instagram

11 Ago 2025 - 17:38
© X Atletico

© X Atletico

"Benvenuto Jack": con questo messaggio l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Giacomo Raspadori dal Napoli. L'attaccante azzurro è costato ai Cochoneros di Simeone 26 milioni di euro, bonus inclusi: "Giacomo Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club". Anche il Napoli ha comunicato la cessione dell'attaccante in una nota ufficiale. Arrivato dal Sassuolo nell'estate del 2022, in maglia azzurra Raspadori ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.

Visualizza il post su Twitter
Visualizza il post su Twitter

Dopo l'ufficialità del trasferimento Raspadori ha voluto salutare il Napoli e i suoi tifosi con un lungo messaggio su Instagram: "NAPOLI GRAZIE. Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire - ha scritto l'attaccante - Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliù. Jack".

Visualizza il post su Instagram
 
raspadori
napoli
atletico

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Napoli: fatta per Gutierrez, braccio di ferro per Juanlu. Raspadori va all'Atletico

Napoli: in attesa degli esterni c'è l'offerta al Milan per Musah, Miretti in stand-by

Napoli, Raspadori atteso a Madrid per visite e firma con l'Atletico. Il sogno per l'attacco è Grealish

Simeone firma con il Toro e saluta Napoli: "Davvero lì piangi due volte, rimarrete sempre con me"

Napoli: ecco Gutierrez, ma il Siviglia vuole di più per Juanlu. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Simeone nelle gerarchie è dietro a Raspadori e anche al prossimo attaccante che arriverà al posto di Osimhen: è in uscita

Conte fa "pulizia": gli otto giocatori che vuole siano ceduti FOTO

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:17
Cremonese, in settimana le visite mediche per Bondo
17:44
Cremonese, fatta per Terracciano dal Milan: formula e cifre
17:21
Torino, si valuta Oristanio in alternativa a Elmas per l'attacco
17:09
Ora è ufficiale: Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid
16:10
Parma, rimane calda la pista verso Giovanni Reyna