Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali
Scopri tutto sullo spettacolo del Super Bowl 2026. Bad Bunny sarà l'headliner dell'Halftime Show: ecco chi canterà l'inno e tutte le anticipazioni.
Il Super Bowl 2026 non è solo la finale che assegna il Vince Lombardi Trophy tra New England Patriots Seattle Seahawks (diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.15), ma si conferma l'evento mediatico più imponente del pianeta grazie a una colonna sonora da capogiro. Se la sfida sul campo di Santa Clara promette scintille, il palco dell'halftime show è pronto a fare la storia con un protagonista che ha riscritto le regole del pop globale.
Chi canterà all'halftime show?
Sarà Bad Bunny a guidare lo spettacolo di metà partita nel 2026. La scelta della NFL è caduta sull'artista portoricano, un vero titano dello streaming capace di collezionare Grammy e Billboard Music Awards a ritmi vertiginosi. A soli 31 anni, Bad Bunny entra nel ristretto club dei performer più giovani di sempre a guidare lo show, ma non è un esordiente: i fan più attenti ricorderanno la sua apparizione lampo nel 2020 al fianco di Jennifer Lopez e Shakira. Questa volta, però, il palco è tutto suo, proprio nell'anno che lo vedrà protagonista anche in Italia per uno dei tour più attesi della stagione.
Chi canterà l'inno?
La cerimonia d'apertura del Super Bowl 2026 manterrà altissimo il livello qualitativo con tre voci d'eccezione che si occuperanno dei momenti più solenni della serata. Sarà il re del pop contemporaneo Charlie Puth a interpretare The Star-Spangled Banner, l'inno nazionale Usa, portando la sua cifra stilistica unica davanti a milioni di spettatori. Per America the Beautiful il compito di emozionare il pubblico con questo classico è stato affidato alla potenza vocale di Brandi Carlile. Infine la talentuosa Coco Jones completerà il trittico delle performance iniziali con Lift Every Voice and Sing.
Sorprese e collaborazioni: cosa aspettarsi?
Sebbene la NFL mantenga il massimo riserbo sugli eventuali ospiti che potrebbero affiancare Bad Bunny, il gossip musicale è già impazzito. In un evento dove le collaborazioni a sorpresa sono ormai un marchio di fabbrica, è lecito aspettarsi qualche incursione dei grandi nomi della scena latin o urban.