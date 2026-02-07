Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali

Sarà Bad Bunny a guidare lo spettacolo di metà partita nel 2026. La scelta della NFL è caduta sull'artista portoricano, un vero titano dello streaming capace di collezionare Grammy e Billboard Music Awards a ritmi vertiginosi. A soli 31 anni, Bad Bunny entra nel ristretto club dei performer più giovani di sempre a guidare lo show, ma non è un esordiente: i fan più attenti ricorderanno la sua apparizione lampo nel 2020 al fianco di Jennifer Lopez e Shakira. Questa volta, però, il palco è tutto suo, proprio nell'anno che lo vedrà protagonista anche in Italia per uno dei tour più attesi della stagione.