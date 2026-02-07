Sembra il futuro, ma è il 1965

Un’idea rivoluzionaria per l’epoca

Inaugurato nel 1956 e progettato da Eero Saarinen, il centro fu pensato come un unico ecosistema capace di riunire ricerca, sviluppo e stile. Laboratori, gallerie del vento, piste di prova e studi di design convivono su un’area molto ampia, permettendo di portare un’auto dall’idea alla produzione senza uscire dal campus. Un modello che ha fatto scuola nell’industria automobilistica globale.

Dall’eredità storica al presente

Qui sono state sviluppate alcune delle innovazioni più importanti di GM, dai sistemi di sicurezza a concept car diventate iconiche. Non a caso il complesso è stato riconosciuto come National Historic Landmark, sia per il valore architettonico sia per l’impatto industriale. Oggi il Tech Center è ancora pienamente operativo e resta uno dei principali poli mondiali dell’ingegneria automotive, ponte continuo tra l’eredità del Novecento e l’auto del futuro.