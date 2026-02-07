Sembra il futuro, ma è il 1965

Il centro di ricerca GM sembra uscito dal futuro
© Foto da web
© Foto da web
Da oltre 70 anni è il luogo in cui GM progetta le auto: un campus che ha cambiato per sempre il modo di fare ingegneria e design automobilisticodi Redazione Drive Up
© Foto da web
Molto prima che si parlasse di “campus tecnologici”, General Motors aveva già costruito una città dell’innovazione. A Warren, nel Michigan, il GM Technical Center è da quasi settant’anni il cervello operativo del gruppo dove nascono piattaforme, motori, concept car e soluzioni che finiscono poi sulle strade di tutto il mondo.
© Foto da web
© Foto da web
Un’idea rivoluzionaria per l’epoca
Inaugurato nel 1956 e progettato da Eero Saarinen, il centro fu pensato come un unico ecosistema capace di riunire ricerca, sviluppo e stile. Laboratori, gallerie del vento, piste di prova e studi di design convivono su un’area molto ampia, permettendo di portare un’auto dall’idea alla produzione senza uscire dal campus. Un modello che ha fatto scuola nell’industria automobilistica globale.
Dall’eredità storica al presente
Qui sono state sviluppate alcune delle innovazioni più importanti di GM, dai sistemi di sicurezza a concept car diventate iconiche. Non a caso il complesso è stato riconosciuto come National Historic Landmark, sia per il valore architettonico sia per l’impatto industriale. Oggi il Tech Center è ancora pienamente operativo e resta uno dei principali poli mondiali dell’ingegneria automotive, ponte continuo tra l’eredità del Novecento e l’auto del futuro.