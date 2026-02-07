1 di 43
Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

Virginia Fonseca, fidanzata del brasiliano, rivela: "Se il ginecologo mi prescrive una pomata intima devo confrontarmi con il suo fisioterapista"

07 Feb 2026 - 07:45
43 foto

L’influencer brasiliana Virginia Fonseca ha raccontato di aver dovuto chiedere l’ok allo staff di Vinícius Júnior, suo fidanzato, prima di usare una crema ginecologica per continuare ad avere rapporti intimi ed evitare possibili problemi con l’antidoping.

A spiegarle la regola sono stati proprio i professionisti che seguono l’attaccante, avvertendola che alcune sostanze possono essere rilevate nei controlli. "Se il ginecologo mi prescrive una pomata, devo prima parlarne con il suo fisioterapista", ha raccontato. "Quando me l’hanno detto ho iniziato a tremare: ho pensato di aver già usato qualcosa di sbagliato. Ora qualunque prodotto devo segnalarlo allo staff".

