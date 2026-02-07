Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

A spiegarle la regola sono stati proprio i professionisti che seguono l’attaccante, avvertendola che alcune sostanze possono essere rilevate nei controlli. "Se il ginecologo mi prescrive una pomata, devo prima parlarne con il suo fisioterapista", ha raccontato. "Quando me l’hanno detto ho iniziato a tremare: ho pensato di aver già usato qualcosa di sbagliato. Ora qualunque prodotto devo segnalarlo allo staff".