Curiosità Il centro di ricerca GM sembra uscito dal futuro

Inaugurato nel 1956 e progettato da Eero Saarinen, il centro fu pensato come un unico ecosistema capace di riunire ricerca, sviluppo e stile. Laboratori, gallerie del vento, piste di prova e studi di design convivono su un’area molto ampia, permettendo di portare un’auto dall’idea alla produzione senza uscire dal campus. Un modello che ha fatto scuola nell’industria automobilistica globale. Qui sono state sviluppate alcune delle innovazioni più importanti di GM, dai sistemi di sicurezza a concept car diventati iconici. Non a caso il complesso è stato riconosciuto come National Historic Landmark, sia per il valore architettonico sia per l’impatto industriale