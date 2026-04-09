Scandalo orologi di lusso in Andorra: indagati Carvajal, David Silva e altri 5 calciatori

Un giudice di Andorra ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra i quali Daniel Carvajal e David Silva, per presunto contrabbando legato all'acquisto di orologi di lusso. L'inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat, riguarda operazioni effettuate tramite una società del Principato di Andorra sospettata di non dichiarare le imposte. Oltre al difensore del Real Madrid e l'ex Manchester City, figurano tra gli indagati anche Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Partey (Villareal), Cesar Azpilicueta (Sevilla) e Joan Bernat (Eibar).