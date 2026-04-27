Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd

Sì, stavolta il titolo è al sicuro. Adesso è tutto vero: Roberto Mancini è campione del Qatar con l'Al Sadd. Dopo il successo per 3-2 contro l'Al Shamal, secondo in classifica e lasciato ora a 5 punti, l'ex ct può finalmente esultare senza... tema di smentita. Dopo l'Italia, con l'Inter, e l'Inghilterra, con il Manchester City, il Mancio fa suo un altro scudetto. Decisive le reti di Afif, Roberto Firmino e Paulo Otavio, che vanificano i goal di Boundejah e dell'ex Inter Murillo.