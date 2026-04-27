Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd
Vittoria nello scontro diretto con la seconda in classifica: ecco cosa è successo
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Sì, stavolta il titolo è al sicuro. Adesso è tutto vero: Roberto Mancini è campione del Qatar con l'Al Sadd. Dopo il successo per 3-2 contro l'Al Shamal, secondo in classifica e lasciato ora a 5 punti, l'ex ct può finalmente esultare senza... tema di smentita. Dopo l'Italia, con l'Inter, e l'Inghilterra, con il Manchester City, il Mancio fa suo un altro scudetto. Decisive le reti di Afif, Roberto Firmino e Paulo Otavio, che vanificano i goal di Boundejah e dell'ex Inter Murillo.
Ma perché solo oggi l'Al Sadd e Mancini possono festeggiare? Nonostante i festeggiamenti della scorsa settimana, l'Al Shamal era tornato a -2 dall'Al Sadd dopo che era stata concesso loro la vittoria per 3-0 a tavolino nella penultima gara di campionato, per un cambio sbagliato del Qatar SC, che aveva mandato in campo un giocatore che non poteva essere schierato. Mancini però ha chiuso i conti nella sfida decisiva, lo scontro diretto odierno. La classifica vede l'Al Sadd a quota 45 punti, 5 in più dei rivali. Una nuova festa, dunque, questa però senza possibilità di beffa.