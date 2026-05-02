Round 7

Formula E Berlino: Mortara di nuovo in pole

Per la terza volta in questa stagione il pilota italo-svizzero della Mahindra parte davanti a tutti. In finale battuto Wehrlein con il record della pista 

di Massimiliano Cocchi
02 Mag 2026 - 14:27
© Formula E

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Un Mondiale sempre più incerto, con quattro piloti racchiusi in appena 19 punti. Berlino si conferma uno dei circuiti più incerti del calendario: una pista che tutti conoscono alla perfezione e dove in qualifica ogni dettaglio si decide sul filo dei millesimi.

Nel Gruppo A il leader del campionato Pascal Wehrlein firma il miglior tempo davanti alla sorpresa Felipe Drugovich, al campione del mondo in carica Oliver Rowland e a Nick Cassidy. Eliminazione pesante invece per Mitch Evans, costretto a partire indietro e chiamato alla rimonta per restare agganciato alla lotta titolo.

Nel Gruppo B subito incidente per Lucas di Grassi, che termina contro le barriere. Il più rapido è Dan Ticktum davanti a Edoardo Mortara, Zane Maloney e Nico Müller. Altra delusione per Jaguar, Da Costa fuori dai duelli per appena 24 centesimi.

Piloti Jaguar a parte tutti i big approdano così alla fase finale. Nei quarti di finale, con l’attivazione dell’Attack Mode da 476 cavalli e la trazione integrale, Oliver Rowland supera Felipe Drugovich, mentre Pascal Wehrlein ha la meglio su Nick Cassidy per meno di un decimo. Dall’altra parte del tabellone Edoardo Mortara elimina Zane Maloney e Dan Ticktum si impone su Nico Müller.

La Porsche del tedesco Wehrlein non sembra accusare danni dopo il contatto con le barriere e in semifinale scende sotto il muro dei 57 secondi, conquistando l’accesso all’ultimo atto. Nell’altra semifinale è la Mahindra di Mortara a prevalere su Ticktum.

La finale, che assegna tre punti preziosi, mette di fronte i primi due della classifica mondiale. Mortara trova il giro perfetto: 56"986, nuovo record della pista e tempo che vale la pole position. Per l’italo-svizzero è la sesta in carriera, la terza nelle ultime quattro gare.

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