Formula E Berlino: Mortara di nuovo in pole

Piloti Jaguar a parte tutti i big approdano così alla fase finale. Nei quarti di finale, con l’attivazione dell’Attack Mode da 476 cavalli e la trazione integrale, Oliver Rowland supera Felipe Drugovich, mentre Pascal Wehrlein ha la meglio su Nick Cassidy per meno di un decimo. Dall’altra parte del tabellone Edoardo Mortara elimina Zane Maloney e Dan Ticktum si impone su Nico Müller.