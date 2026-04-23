Barcellona sotto shock: Lamine Yamal va ko. Si teme la lesione alla coscia: addio Liga e Mondiale?

"Dobbiamo vedere cosa accadrà giovedì. Avremo una diagnosi chiara e vedremo", ha commentato un Hansi Flick visibilmente scosso nel post-partita. L'allenatore tedesco non ha nascosto la sua apprensione per il giocatore simbolo della sua gestione: "Dobbiamo accettarlo, non è facile, è sfortunato perché Lamine è un giocatore molto importante per noi, proprio come lo è Joao (Cancelo, ndr, anche lui si è fatto male). Spero che l'infortunio non sia troppo grave, ma sono preoccupato".