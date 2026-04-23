Barcellona sotto shock: Lamine Yamal va ko. Si teme la lesione alla coscia: addio Liga e Mondiale?
Tegola Yamal: sospetta rottura muscolare al bicipite femorale. Il talento del Barcellona rischia di saltare il finale di stagione e i Mondiali 2026
Il Barcellona vince, blinda la vetta della Liga portandosi a +9 sul Real Madrid, ma perde il suo migliore giocatore. Lamine Yamal è crollato al suolo durante la sfida contro il Celta Vigo, vittima di un infortunio muscolare apparso subito di estrema gravità. Un brivido ha percorso la schiena dei tifosi quando il "dieci" catalano, dopo aver sbloccato il match dal dischetto, ha chiesto il cambio senza nemmeno festeggiare, con il volto segnato da una smorfia che non lascia spazio a molte speranze.
Le prime indiscrezioni filtrate dallo spogliatoio del Camp Nou sono pesanti come macigni: si parla di una sospetta rottura muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Se le analisi approfondite delle prossime ore dovessero confermare questa diagnosi, la stagione di Yamal con il club sarebbe da considerarsi conclusa in anticipo, mettendo in fortissimo dubbio anche la sua partecipazione ai Mondiali 2026 con la Spagna.
Cosa si è fatto Yamal?
Il dramma sportivo blaugrana si è consumato al 40’ del primo tempo, in una serata resa ancora più cupa dal malore di un tifoso in tribuna che ha costretto i medici a un doppio intervento simultaneo. Yamal ha trasformato il rigore del vantaggio battendo Radu, ma nell'istante del tiro ha avvertito una fitta violenta nella parte posteriore della coscia. Nonostante il nuovo primato, 30 gol in Liga a nemmeno 19 anni battendo il record di Raul, il 18enne si è accasciato a terra, chiedendo l'immediata sostituzione.
"Dobbiamo vedere cosa accadrà giovedì. Avremo una diagnosi chiara e vedremo", ha commentato un Hansi Flick visibilmente scosso nel post-partita. L'allenatore tedesco non ha nascosto la sua apprensione per il giocatore simbolo della sua gestione: "Dobbiamo accettarlo, non è facile, è sfortunato perché Lamine è un giocatore molto importante per noi, proprio come lo è Joao (Cancelo, ndr, anche lui si è fatto male). Spero che l'infortunio non sia troppo grave, ma sono preoccupato".
Yamal riuscirà a giocare il Mondiale?
Il timore che la spedizione mondiale della Spagna possa perdere il suo diamante è concreto. Con la Liga che volge al termine e il Clasico del 10 maggio ormai alle porte, il Barcellona si trova a dover gestire un'emergenza tecnica e psicologica. Gavi, compagno di mille battaglie, ne ha parlato così: "Era dispiaciuto negli spogliatoi. È un colpo durissimo, non so quanto starà fuori ma abbiamo un bisogno vitale di lui".
La prudenza è d'obbligo, ma la dinamica dell'infortunio (che ricorda quella di De Bruyne contro l'Inter, e il belga era stato fuori 4 mesi) suggerisce tempi di recupero lunghi. Pedri ha provato a gettare acqua sul fuoco, invitando il compagno alla calma: "Spero debba stare fuori solo poche settimane. È giovane e si riprenderà bene, deve rimanere tranquillo".