Il cielo sopra Berlino: il gravissimo incidente di Zanardi in Formula Indy nel 2001

Allestivamo il nostro piccolo set per i collegamenti nella hall, a tarda sera, quando tutto era tranquillo, immerso nel silenzio e nella penombra. Ed era strano, abituati in autodromo ad urlare dentro il microfono perché tutto intorno era rumore, festa, frenesia... trovarsi invece a riportare l'ultimo bollettino quasi sottovoce, a notte fonda, collegati con Sandro Piccinini ed i suoi ospiti nello studio di "Controcampo". Il dovere era precisione, accuratezza. Ma lo era in egual misura - dovere - il rispetto per tutti. A partire da Alex che, tre mesi dopo lo schianto del Lausitzring, si sarebbe rialzato i piedi, a Bologna, nel corso della festa dei Caschi d'Oro di Autosprint. E che, un anno e otto mesi dopo l'incidente stesso, sarebbe tornato all'Eurospeedway (oggi ormai chiuso alle competizioni e trasformato in centro di ricerca) per completare - simbolicamente ma... realmente, al volante di una Reynard opportunamente modificata - gli ultimi tredici giri dell'American Memorial 500... del 2001.