Allegri ricorda Zanardi: "Un esempio di vita". Sul summit con la dirigenza: "Fatte valutazioni, serve essere allineati"

Prima di analizzare le caratteristiche del Sassuolo, Allegri ha voluto dedicare un pensiero ad Alex Zanardi, scomparso all'età di 59 anni: "Alex è stato un esempio di vita, un uomo dai grandi valori che ha cercato di trasmettere agli altri". Tornando al campo, il tecnico toscano ha avuto parole al miele per gli avversari di domenica: "Il Sassuolo è una squadra pericolosa e tecnica, anche l'allenatore è molto bravo. Per me Grosso è la rivelazione di questa Serie A. Sarà una gara da affrontare con grande serietà".