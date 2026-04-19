Matarazzo batte il Cholo ed entra nella storia: il record americano e le origini italiane nel cuore

Coach prima di mister perché per il 48enne tutto è iniziato da Wayne, New Jersey, dove è nato nel 1977. Lì i primi passi di un lungo percorso che lo ha trasformato da sconosciuto a idolo dei tifosi di San Sebastian, portato in trionfo per un trofeo che al club mancava dal 2021, anche se in quel caso il Covid e gli stadi a porte chiuse non permisero la celebrazione collettiva. Stavolta, invece, la quarta Copa è stata festeggiata da tutti e dedicata a Aitor Zabaleta, tifoso della Real Sociedad assassinato nel 1998 prima di un match contro l'Atletico.