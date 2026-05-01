Mondiali, l’Iran vuole presentarsi con la denominazione "Minab168"

Secondo la versione ufficiale, il 28 febbraio un attacco attribuito a Stati Uniti e Israele avrebbe provocato la morte di 168 studentesse della scuola Shajareh Tayyebeh di Minab. Hassan Khani, che ha presieduto l’incontro, ha sottolineato la necessità di mantenere viva la memoria dell’evento anche attraverso lo sport: "Il dolore per gli studenti di Minab è immenso – ha dichiarato – e dobbiamo preservare il ricordo di questi martiri e di quanto accaduto anche nelle arene sportive". Inoltre, il Mondiale è stato definito una "opportunità senza precedenti" in termini di visibilità globale, con l’invito a sfruttarne appieno il potenziale mediatico attraverso una presenza forte e significativa.