Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"

La decisione non è stata cambiata nemmeno successivamente col Var. Una valutazione che ha fatto infuriare tutta la dirigenza del Real Madrid, con il tecnico Arbeloa che è intervenuto in conferenza a fine gara: "Il fallo su Mbappé è un rigore chiarissimo: qui e anche sulla Luna. Ma questa è la situazione, un'altra settimana così. Il Var interviene quando gli fa comodo".