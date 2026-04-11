1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

POLEMICA IN LIGA

Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"

I Blancos pareggiano in casa e rischiano di finire a -9 dal Barcellona, le proteste di Arbeola: "Perché il Var non è intervenuto?"

11 Apr 2026 - 12:20
6 foto

A 48 ore dall'episodio che ha visto protagonisti Pubill e Musso in Barcellona-Atletico Madrid di Champions League, le polemiche del calcio spagnolo si spostano in Liga. 

Il Real Madrid non riesce a superare il Girona in casa, ma sull'1-1 finale pende l'episodio dubbio del minuto 88: Mbappé si fa strada in area e viene chiaramente bloccato da Vitor Reis, che lo ostacola non solo con l'incrocio di gambe, ma anche allargando il gomito sul volto del francese.

Una sbracciata a tutti gli effetti, che provoca un profondo taglia a Mbappé che resta a terra e sanguina copiosamente nella zona del sopracciglio, ma l'arbitro Alberola Rojas fa segno di proseguire e non fischia fallo. 

La decisione non è stata cambiata nemmeno successivamente col Var. Una valutazione che ha fatto infuriare tutta la dirigenza del Real Madrid, con il tecnico Arbeloa che è intervenuto in conferenza a fine gara: "Il fallo su Mbappé è un rigore chiarissimo: qui e anche sulla Luna. Ma questa è la situazione, un'altra settimana così. Il Var interviene quando gli fa comodo".

Il Barcellona ha di fatto un match point nel derby di oggi pomeriggio contro l'Espanyol. In caso di vittoria, la squadra di Flick andrebbe a +9 a 7 giornate dal termine del campionato. Anche se Arbeloa non si sente di mollare: "Se sento di aver perso il titolo definitivamente? No, mi sentirò così solo nel giorno in cui lo perderemo".

Leggi anche

Furia Barça per gli arbitri: reclamo alla Uefa dopo l'Atletico e rispuntano gli episodi legati all'Inter

liga
mbappe
real madrid

Liga

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

6

Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"

Sette calciatori indagati per contrabbando di orologi di lusso: le cifre contestate

00:41
MCH ALLENAMENTO PALLINE BARCELLONA MCH

Il Barça si allena così: prima le palline, poi il pallone

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

Lewandowski, il gol che decide la Liga arriva... di spalla! Il Barça ribalta l'Atletico e scappa

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

I più visti di Calcio Estero

Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

Il calciatore eroe di Crans-Montana è tornato ad allenarsi dopo quattro mesi: il web si commuove

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Guardiola e l'abbraccio più bello dopo il trionfo: in campo arriva la primogenita Maria

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

La famiglia di Maradona onora Minà: "Tu non hai mai tradito Diego"