Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"

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I Blancos pareggiano in casa e rischiano di finire a -9 dal Barcellona, le proteste di Arbeola: "Perché il Var non è intervenuto?"
A 48 ore dall'episodio che ha visto protagonisti Pubill e Musso in Barcellona-Atletico Madrid di Champions League, le polemiche del calcio spagnolo si spostano in Liga.
Il Real Madrid non riesce a superare il Girona in casa, ma sull'1-1 finale pende l'episodio dubbio del minuto 88: Mbappé si fa strada in area e viene chiaramente bloccato da Vitor Reis, che lo ostacola non solo con l'incrocio di gambe, ma anche allargando il gomito sul volto del francese.
Una sbracciata a tutti gli effetti, che provoca un profondo taglia a Mbappé che resta a terra e sanguina copiosamente nella zona del sopracciglio, ma l'arbitro Alberola Rojas fa segno di proseguire e non fischia fallo.
La decisione non è stata cambiata nemmeno successivamente col Var. Una valutazione che ha fatto infuriare tutta la dirigenza del Real Madrid, con il tecnico Arbeloa che è intervenuto in conferenza a fine gara: "Il fallo su Mbappé è un rigore chiarissimo: qui e anche sulla Luna. Ma questa è la situazione, un'altra settimana così. Il Var interviene quando gli fa comodo".
Il Barcellona ha di fatto un match point nel derby di oggi pomeriggio contro l'Espanyol. In caso di vittoria, la squadra di Flick andrebbe a +9 a 7 giornate dal termine del campionato. Anche se Arbeloa non si sente di mollare: "Se sento di aver perso il titolo definitivamente? No, mi sentirò così solo nel giorno in cui lo perderemo".