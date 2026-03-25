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Mbappé ed Ester Expósito infiammano il gossip, la prova è il derby di Madrid

L'attaccante francese e l'attrice spagnola sono una coppia, la conferma arriva dalla tribuna VIP del Santiago Bernabéu...

25 Mar 2026 - 08:02
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Dopo settimane di voci sulla presunta storia d'amore tra Kylian Mbappé e l'attrice spagnola Ester Expósito, il gossip si è infiammato nell'ultimo weekend e la miccia è stata la presenza della 26enne in tribuna VIP al Santiago Bernabéu per il derby di Madrid. Expósito era insieme all'amico di vecchia data Sergio Momo, anche lui attore, e secondo la stampa spagnola si trovava lì proprio su invito di Mbappé. Non esistono foto né conferme ufficiali da parte della coppia, ma per i fan del calciatore la semplice presenza di Expósito sarebbe una conferma della storia d'amore appena iniziata.

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