Liga, Real Madrid - Osasuna: decide Mbappé su rigore

Buona la prima per il Real Madrid di Xabi Alonso, che esordisce in Liga con l’1-0 sull’Osasuna. Nel corso della prima frazione di gioco i Blancos dominano in lungo e in largo: possesso palla continuo da parte dei padroni di casa e tante occasioni create, ma nessuna di queste è decisiva. Mbappé ci prova sia di testa al 22’ che con una conclusione da buona posizione al 25’, senza però trovare l’1-0. L’Osasuna ringrazia e rientra negli spogliatoi senza aver subito gol, così come le Merengues. La formazione allenata da Xabi Alonso in avvio di ripresa scende in campo con ancor più cattiveria, e al 51’ sblocca il risultato: azione personale e solitaria di Mbappé, che conquista un calcio di rigore sulla fascia destra e poi non sbaglia dagli undici metri, spiazzando Herrera. Nei minuti rimanenti la squadra della capitale controlla senza rischiare eccessivamente, facendo anche debuttare Mastantuono al posto di Brahim Diaz. Solo panchina invece per Rodrygo, al centro delle voci di mercato in orbita Premier League. In pieno recupero (94’) gli ospiti restano anche in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Bretones. Il Real Madrid vince 1-0 e tiene il passo del Barcellona.