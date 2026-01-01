Verona: Akpa Akpro ancora ko, Zanetti ritrova Frese

Capodanno in campo per il Verona che continua la preparazione in vista della gara casalinga contro il Torino. Si allontana il rientro di Akpa Akpro, il problema alla caviglia, che sembrava superabile, non è stato ancora risolto al 100%. Difficile vedere l'ex Empoli tra i convocati contro il Torino con Akpa Akpro non gioca dalla partita contro il Parma. Rispetto al match contro il Milan Zanetti può contare sul rientro di Frese che ha scontato la squalifica. Per il danese ballottaggio aperto con Bradaric. Assente Belghali, impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa.