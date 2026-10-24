Liga: l'Atletico si porta a -2, aspettando il Clasico

L'Atletico Madrid chiude la 10a giornata della Liga con una sofferta vittoria e due protagonisti assoluti: Julian Alvarez firma l'1-0 sul Deportivo, Oblak lo blinda a suon di parate. I colchoneros sfidano l'ex Gimenez e tremano in avvio, con la chance per Nsongo. Col passare dei minuti l'Atleti prende il controllo della sfida, sfiorando il 70% di possesso palla e rendendosi pericoloso a più riprese: imprecisi Barrios e Julian, mentre Lee Kang-in sfiora due volte l'eurogol. Oblak salva su Amatucci, i colchoneros non passano e all'intervallo è 0-0. La ripresa inizia con due cambi nelle fila dell'Atletico, che inserisce Giuliano Simeone e Le Normand, e passa subito. Siamo al 47' quando Grimaldo, tra i migliori, pesca Julian Alvarez con un pallone illuminante: tocco vincente e 1-0. I colchoneros sfiorano il bis con l'argntino e con Hancko, ma si abbassano pericolosamente nei minuti finali. Il Depor ci crede e spinge a pieno organico nel finale, costringendo Oblak agli straordinari: cinque parate decisive per lo sloveno, che blinda il risultato con uno strepitoso intervento sulla linea al 94'. L'ultimo pallone giocabile non porta al gol e, dunque, l'Atletico Madrid sconfigge 1-0 gli ospiti (fermi a 11 punti): Julian Alvarez torna al gol al Metropolitano dopo 357 giorni, il primo dopo la rottura estiva, e fa esultare Simeone. Il Cholo e i suoi sono ora a quota 25 punti, -2 dal Barça alla vigilia del Clasico che andrà in onda domani alle 21 su Italia 1: i blaugrana possono riallungare, ma il Real Madrid vuole riscattare un avvio di stagione altalenante. I colchoneros, sicuramente secondi al termine della 10a giornata, attendono...
LE ALTRE PARTITE
Il derby si tinge d'amarillo, visto che il Villarreal sconfigge 2-1 il Valencia in un match rocambolesco: solo sei punti in dieci gare per i pipistrelli, mestamente penultimi nella Liga. I padroni di casa la sbloccano su rigore con Pepelu (38'), ma affondano alla distanza in una ripresa ricca di colpi di scena. Freeman pareggia per il Villarreal al 69', poi le squadre restano in dieci: espulso Gueye per il Submarino (79'), Elliott per il Valencia (89'). Nel maxi-recupero arriva il gol-vittoria ospite con Mikautadze (96'), che manda il Villarreal a quota 12 punti e nella top-10. Una top-10 che vede anche il neopromosso Racing Santander, che si aggiunge al gruppo delle squadre a quota 11 punti affiancando Celta, Depor e Osasuna: è 2-1 sull'Espanyol, ora terzultimo a quota 8 punti. Merito di Belocian (69') e del gioiellino Zabiri (84'), che ribaltano lo svantaggio firmato da Edu Exposito (62'): notte fonda per i catalani, che l'anno scorso sognavano l'Europa. Brutta sconfitta anche per il Rayo Vallecano, che coi suoi nove punti è appena al di sopra della zona-retrocessione, a pochi mesi dalla finale di Conference: l'Elche sconfigge 3-0 i biancorossi grazie ai rigori di Fede Redondo e Fer Nino, a cui si aggiunge il gol di Valera. La formazione biancoverde, così, abbandona la zona-retrocessione salendo a quota 10 punti.