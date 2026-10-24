Liga: l'Atletico si porta a -2, aspettando il Clasico

L'Atletico Madrid chiude la 10a giornata della Liga con una sofferta vittoria e due protagonisti assoluti: Julian Alvarez firma l'1-0 sul Deportivo, Oblak lo blinda a suon di parate. I colchoneros sfidano l'ex Gimenez e tremano in avvio, con la chance per Nsongo. Col passare dei minuti l'Atleti prende il controllo della sfida, sfiorando il 70% di possesso palla e rendendosi pericoloso a più riprese: imprecisi Barrios e Julian, mentre Lee Kang-in sfiora due volte l'eurogol. Oblak salva su Amatucci, i colchoneros non passano e all'intervallo è 0-0. La ripresa inizia con due cambi nelle fila dell'Atletico, che inserisce Giuliano Simeone e Le Normand, e passa subito. Siamo al 47' quando Grimaldo, tra i migliori, pesca Julian Alvarez con un pallone illuminante: tocco vincente e 1-0. I colchoneros sfiorano il bis con l'argntino e con Hancko, ma si abbassano pericolosamente nei minuti finali. Il Depor ci crede e spinge a pieno organico nel finale, costringendo Oblak agli straordinari: cinque parate decisive per lo sloveno, che blinda il risultato con uno strepitoso intervento sulla linea al 94'. L'ultimo pallone giocabile non porta al gol e, dunque, l'Atletico Madrid sconfigge 1-0 gli ospiti (fermi a 11 punti): Julian Alvarez torna al gol al Metropolitano dopo 357 giorni, il primo dopo la rottura estiva, e fa esultare Simeone. Il Cholo e i suoi sono ora a quota 25 punti, -2 dal Barça alla vigilia del Clasico che andrà in onda domani alle 21 su Italia 1: i blaugrana possono riallungare, ma il Real Madrid vuole riscattare un avvio di stagione altalenante. I colchoneros, sicuramente secondi al termine della 10a giornata, attendono...