Flick non cade nelle provocazioni di Mou: "Ho grande rispetto per lui. Tutti guarderanno il Clasico"

Flick tocca poi il tema della formazione anti-Real: "Koundé è fuori. Non vogliamo correre rischi. Non è la situazione ideale, ma dobbiamo accettarla. Per quanto riguarda Dani Olmo, era in ottima forma e al 100%. È stato sfortunato nel modo in cui ha rimediato l'infortunio. Non è felice, dato che dovrà saltare diverse partite. Per quel ruolo abbiamo Fermín, ma la sua assenza si farà sentire. Il Real Madrid è una delle migliori squadre nei calci da fermo. Sono molto forti fisicamente. Ne abbiamo parlato e ci siamo preparati di conseguenza. Dobbiamo difendere meglio. Spero che riusciremo a dimostrarlo domani. Rodri? Guardiamo sempre a noi stessi e all'impatto che tutto ciò ha sul Barça. Quando si è presentata l'opportunità di ingaggiarlo, eravamo tutti convinti che ci avrebbe reso migliori. Era il tassello che mancava per fare il salto di qualità. Lo abbiamo già visto nelle prime partite. Sono molto felice che sia qui. Insieme a Pedri, c'è una grande qualità a centrocampo. Siamo tutti contenti di lui".