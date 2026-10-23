Bayern, paura per Kompany: collasso dopo l'allenamento e trasporto in ospedale

Grande apprensione in casa Bayern Monaco per Vincent Kompany: il tecnico dei bavaresi è collassato dopo l'allenamento di oggi mentre assisteva a quello dell'Under 23 e portato in ospedale con l'elisoccorso, atterrato sul campo. Con lui c'era uno dei medici dello staff del Bayern. I medici gli avevano già consigliato nei giorni scorsi di fermarsi, ma tra Bundesliga e Champions l'allenatore aveva continuato a lavorare con la squadra. "Vincent Kompany è sotto osservazione medica - si legge nel comunicato del Bayern - Ha dovuto ricevere cure mediche venerdì dopo aver accusato un malore durante un allenamento della seconda squadra. Kompany è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad approfonditi accertamenti e rimarrà sotto osservazione medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico si occuperà della gestione degli allenamenti e delle partite".