È SOTTO OSSERVAZIONE

Bayern, paura per Kompany: collasso dopo l'allenamento e trasporto in ospedale

Negli ultimi giorni il belga si trascinava un'infezione virale che lo aveva costretto a saltare la rifinitura e la conferenza pre-Arsenal. Il club: "È sotto osservazione medica"

23 Ott 2026 - 19:05
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Grande apprensione in casa Bayern Monaco per Vincent Kompany: il tecnico dei bavaresi è collassato dopo l'allenamento di oggi mentre assisteva a quello dell'Under 23 e portato in ospedale con l'elisoccorso, atterrato sul campo. Con lui c'era uno dei medici dello staff del Bayern. I medici gli avevano già consigliato nei giorni scorsi di fermarsi, ma tra Bundesliga e Champions l'allenatore aveva continuato a lavorare con la squadra. "Vincent Kompany è sotto osservazione medica - si legge nel comunicato del Bayern - Ha dovuto ricevere cure mediche venerdì dopo aver accusato un malore durante un allenamento della seconda squadra. Kompany è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad approfonditi accertamenti e rimarrà sotto osservazione medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico si occuperà della gestione degli allenamenti e delle partite".

Sabato Kompany aveva assistito seduto in panchina al match di Bundesliga vinto per 6-1 contro il Lipsia perché era stato colpito da un'infezione virale e accusava un problema all'anca che gli impediva di camminare. Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Arsenal era stato costretto a saltare la rifinitura e la conferenza stampa prima della partita. Durante la gara, però, il belga era regolarmente in panchina all'Allianz Arena ma tra primo e secondo tempo aveva avuto bisogno di sdraiarsi su un divano.

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