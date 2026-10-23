Il Barça è una macchina da gol inarrestabile nella Liga e fa gli straordinari per vincere il Clasico

I numeri del campionato sono quelli che in vista del Clasico impressionano di più. Il Barcellona è primo in classifica con 9 vittorie su 9 partite, 39 gol fatti e 9 subiti. Praticamente segna quasi 4,5 gol di media a partita. La classifica dei cannonieri vede in testa Raphinha con 12 gol, ma già al terzo posto c'è un altro giocatore blaugrana: Lamine Yamal con 8 reti. Già a quota 4 troviamo Fermin Lopez e a 3 la riserva di lusso Gabriel Jesus. Quello che accende un pochino la speranza del Real Madrid è che l'ultima uscita dei rivali storici non è andata bene, è coincisa con l'unica sconfitta stagionale contro il Paris Saint Germain. Però attenzione: era Champions League ed era la squadra campione d'Europa in carica. Qualcosa deve pur significare. Una sconfitta che non inficia le abbondantissime chance di qualificazione diretta della squadra di Flick nè una differenza reti che dice 11-6 a favore del Barça. In questo caso è la classifica cannonieri a essere meno impattante, con Raphinha e Adeyemi primi blaugrana a quota 2 gol.