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Real Madrid, alta tensione a pochi giorni dalla Roma: Mou non parla per Vini, Bernabeu scatenato

L'espulsione del brasiliano ha fatto imbestialire lo Special One, che martedì torna da avversario all'Olimpico: silenzio stampa dopo il Villarreal

11 Ott 2026 - 10:05
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Il periodo "no" di Vinicius Junior va di pari passo al momento di tensione che sta vivendo il Real Madrid e che in qualche modo lo accompagnerà fino alla sfida di mercoledì sera in Champions League in casa della Roma. Dal gol all'espulsione per il brasiliano, a cui è stato recapitato un cartellino rosso in seguito alla rete che sarebbe valsa il 2-0 nella sfida casalinga contro il Villarreal, poi vinta comunque con il minimo scarto. 

Vini è stato espulso per aver tirato i capelli a Saliba all'inizio dell'azione di contropiede, ispirata da Jude Bellingham, che al 70' aveva portato al raddoppio dello stesso numero 7 dei Blancos. Un gol che aveva chiuso la partita, tanto che Jose Mourinho si era precipitato in campo a festeggiare con i suoi calciatori. La revisione al Var ha però cancellato tutto, con il rosso sacrosanto a Vinicius per quanto accaduto pochi secondi prima. 

Espulsione solare non accettata però da tutto il Santiago Bernabeu, che ha iniziato a lanciare cori contro la "corruzione" della federazione, contro il presidente de LaLiga Tebas (con richiesta di dimissioni) e con lunghi minuti di fischi assordanti dopo l'uscita dal campo del brasiliano. Visto il momento di grandissima tensione, Jose Mourinho ha così preferito la strada del silenzio stampa, anche per non mettere nuova benzina sul fuoco nel complicato rapporto tra il Real e i vertici, arbitrali e non solo, del campionato spagnolo. 

Confronto con i media rimandato a martedì, alla vigilia del ritorno dello Special One all'Olimpico, quando Mou sarà obbligato a rispondere in conferenza stampa visti gli obblighi Uefa. Dalla Spagna, sottolineano che il tecnico portoghese proverà a evitare l'argomento e guardare oltre, nonostante la vittoria di sabato sera non abbia certo placato gli animi e lo stesso allenatore sia spesso il primo a gettare nuova benzina sul fuoco. 

Come riporta As, Vinicius intanto sarà squalificato per almeno due giornate e questo vorrebbe dire saltare il Clasico del Camp Nou contro il Barcellona in programma domenica 25 ottobre. Rabbia agonistica da scaricare di fronte alla Roma di Gasperini, per Vini e Mourinho che attendono l'occasione di tornare subito in campo con l'impegno di Champions.

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