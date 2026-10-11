Real Madrid, alta tensione a pochi giorni dalla Roma: Mou non parla per Vini, Bernabeu scatenato

Vini è stato espulso per aver tirato i capelli a Saliba all'inizio dell'azione di contropiede, ispirata da Jude Bellingham, che al 70' aveva portato al raddoppio dello stesso numero 7 dei Blancos. Un gol che aveva chiuso la partita, tanto che Jose Mourinho si era precipitato in campo a festeggiare con i suoi calciatori. La revisione al Var ha però cancellato tutto, con il rosso sacrosanto a Vinicius per quanto accaduto pochi secondi prima.