Real Madrid, la sfida di Mourinho tra storia e attualità

I sei punti persi nella Liga sono figli del “settembre nero” che ha visto cadere il Real a Siviglia contro il Betis e nel derby del Metropolitano con l’Atletico. Da quella sera del 20 settembre è stato un percorso netto di vittorie: due in Champions (a Roma e contro il Lipsia) e due nel torneo locale (contro Villarreal e Siviglia). Il Real di Mou insomma si presenta al cospetto del Barcellona in buona forma. Mourinho ha trovato in Arda Guler il tuttofare che mancava nel cuore del gioco: contro il Siviglia la squadra, grazie soprattutto alle geometrie del centrocampista turco, ha toccato il record di possesso palla con un 65 per cento, un dato molto poco… mourinhano. E così il Real si scopre con un doppio regista, visto che in Europa a dettare i tempi del gioco è stato Bernardo Silva. In avanti Mbappè continua a segnare (9 gol in 9 giornate di Liga, 3 in 3 di Champions) e l’assenza per squalifica di Vinicius non preoccupa più di tanto visto che Diomandè è in grande spolvero: mercoledì sera contro la sua ex squadra l’ivoriano classe 2006 ha offerto l’assist per il gol di Mbappè e si è poi messo in proprio con la meravigliosa volée vincente che gli è valsa la prima rete in Europa. Tra le altre buone notizie arrivate a Mou dalle ultime sfide, l’ottimo periodo di forma di Courtois (due miracoli in Champions contro il Lipsia sullo 0-0) e l’ormai completo recupero di capitan Valverde sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di terzino destro.