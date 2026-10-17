Liga: il Barcellona è indomabile, 5-2 al Betis. L’Atletico Madrid resta in scia

REAL BETIS-BARCELLONA 2-5

Il Barcellona fa tappa a Siviglia per la sfida contro il Betis e al decimo si trova già sull’1-0, grazie a una prodezza del suo numero 10. Yamal salta un avversario con un colpo di tacco e poi innesca il solito magnifico mancino, che non lascia scampo a Valles: il tiro a giro dello spagnolo, dal limite dell’area, si spegne infatti all’incrocio dei pali, con Lamine che si sofferma poi a godersi il momento di gloria appoggiando un braccio alla bandierina del calcio d’angolo (iconica una celebrazione simile di un giovane Thierry Henry con la maglia della Francia nel 1998). La squadra di Manuel Pellegrini però non ci sta e al 27’ pareggia i conti con Valentin Gomez, bravo a incornare Joan Garcia. Il ritrovato equilibrio si spezza tuttavia nuovamente al 41’, quando Rodri segna di testa il suo primo gol con la maglia del Barcellona, al quale Lo Celso replica subito insaccando un fantasmagorico sinistro esploso da fuori area: la magia dell’ex Tottenham viene però cancellata per un precedente tocco di braccio di Hernandez, dopo revisione dell’arbitro al Var. Il botta e risposta tra le due squadre prosegue poi nella ripresa: Ezzalzouli risponde infatti al 53’ alla rete realizzata da Gabriel Jesus un minuto prima. Il Betis resta quindi in dieci per il rosso diretto a Bernal (54’), protagonista di un alterco con Yamal, prima del poker di Eric Garcia al 62’ e del 5-2 finale di Dani Olmo all’81’. Il Barcellona fa così nove su nove in campionato e resta leader con 27 punti.



ESPANYOL-ATLETICO MADRID 0-1

L’Espanyol accoglie l’Atletico Madrid all’RCDE Stadium, dove sono i padroni di casa ad avere la chance migliore del primo tempo. Dopo un paio di occasioni ospiti con Lee Kang-in e Jonathan David (di cui gli spagnoli stanno valutando l’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus), è Cabrera a colpire infatti la traversa al 44’, con una conclusione dalla distanza. I Colchoneros tirano quindi un sospiro di sollievo e al 62’ si devono arrendere anche loro alla respinta del legno, sull’iniziativa di Llorente. Fortuno para poi il tiro di Julian Alvarez all’86’, con l’Atleti che il gol partita lo trova allora allo scadere. È l’89’ quando Baena insacca l’1-0 con un bel destro dal limite dell’area, portando la formazione del Cholo a quota 22 punti in classifica: i Rojiblancos restano così i primi inseguitori del Barcellona, mantenendosi a -5 punti dalla capolista.