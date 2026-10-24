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Lazio, Gattuso: "Noi lassù non c'entriamo nulla, avanti così e poi vediamo dove arriveremo"

Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria sul Parma: "Sono contento, siamo migliorati in queste ultime due partite"

24 Ott 2026 - 23:31
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"Nel primo tempo eravamo preoccupati, nel secondo abbiamo alzato il ritmo e la squadra è venuta fuori. Sono contento, siamo migliorati in queste ultime due partite. La classifica? Continuiamo su questa strada, dobbiamo pensare partita dopo partita". Dopo la vittoria contro il Parma il tecnico della Lazio Rino Gattuso continua a tenere i piedi per terra. "Questa squadra è viva, fisicamente sta bene. Mi piace la mentalità. Non dobbiamo giocare mai sotto ritmo, altrimenti non siamo pericolosi come quando andiamo forte - ha detto il tecnico biancoceleste a Sky - Lassù non c'entriamo nulla, andiamo avanti poi vedremo alla fine dove siamo". E ancora: "Ogni partita ci sono 2-300 persone che entrano in più. Oggi voglio ringraziare la Curva che ha aspettato la squadra, speriamo di volare basso".

Sul reintegro in rosa di Pellegrini: "A giugno terminerà il suo contratto e la società ha fatto una scelta. Io sono l’allenatore e l’ho accettato. Lui e Patric erano fuori lista. Si è chiuso il mercato, avevamo due giocatori che potevamo mettere in lista, ho detto di no sinceramente perché so che clima si respira oggi nello spogliatoio. Patric è andato negli Emirati Arabi, era rimasto solamente Luca, gli ho fatto fare l’amichevole e lì è venuta la decisione. Sappiamo che va a scadenza ma finché si comporta bene perché non dargli la possibilità di stare in gruppo".

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