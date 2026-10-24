Lazio, Gattuso: "Noi lassù non c'entriamo nulla, avanti così e poi vediamo dove arriveremo"

Sul reintegro in rosa di Pellegrini: "A giugno terminerà il suo contratto e la società ha fatto una scelta. Io sono l’allenatore e l’ho accettato. Lui e Patric erano fuori lista. Si è chiuso il mercato, avevamo due giocatori che potevamo mettere in lista, ho detto di no sinceramente perché so che clima si respira oggi nello spogliatoio. Patric è andato negli Emirati Arabi, era rimasto solamente Luca, gli ho fatto fare l’amichevole e lì è venuta la decisione. Sappiamo che va a scadenza ma finché si comporta bene perché non dargli la possibilità di stare in gruppo".