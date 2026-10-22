ARGENTINA

Osvaldo migliora e ritrova il sorriso: in ospedale l'ex attaccante esulta per il Boca

Condizioni in miglioramento dopo l’infezione dentale e il versamento pleurico che avevano richiesto la terapia intensiva, dall'ospedale l'ex azzurro posta sui social foto incoraggianti

22 Ott 2026 - 12:52
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Il peggio sembra essere finalmente alle spalle per Pablo Daniel Osvaldo. Dopo settimane di profonda apprensione per la sua famiglia e per i tanti tifosi che non hanno mai smesso di sostenerlo, dall'Argentina arrivano segnali rassicuranti ed estremamente incoraggianti sulle condizioni dell'ex attaccante di Roma, Juventus, Inter e della Nazionale azzurra. Il quarantenne italo-argentino è ricoverato da oltre un mese presso l'Hospital Municipal, alla periferia di Buenos Aires, dove era giunto in emergenza lo scorso 24 settembre. Una grave infezione dentale, complicatasi in un pesante versamento pleurico al polmone destro, aveva reso necessario il passaggio in terapia intensiva e un delicato intervento chirurgico. Oggi, però, il percorso di riabilitazione procede al meglio e Osvaldo ha ritrovato la serenità e il sorriso. 

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A dimostrare che l'umore e lo stato di salute sono in netto miglioramento è stato lo stesso ex calciatore attraverso i suoi canali social. Dalla sua stanza d'ospedale — la stessa dove nei giorni scorsi era apparso in uno scatto rassicurante insieme al padre Raúl — Osvaldo ha trasformato la sua degenza in una vera e propria "curva" da tifoso in occasione della semifinale di Copa Sudamericana.

L'ex bomber ha seguito con trepidazione la vittoria per 3-1 del suo amatissimo Boca Juniors contro il Vasco da Gama al Maracanà, un successo fondamentale che ha regalato agli Xeneizes il pass per la finalissima. Nonostante la parentesi con la maglia del Boca sia stata breve (tra il 2015 e il 2016, sotto la guida di Arruabarrena prima e l'addio dopo il diverbio con Barros Schelotto), il legame con il club di Buenos Aires è rimasto indissolubile.

Nelle immagini condivise su Instagram, Osvaldo è apparso sorridente mentre festeggia la qualificazione. In una delle foto si mostra di spalle rivolto verso lo schermo della tv mentre indossa la maglia numero 5 del Boca appartenente a Leandro Paredes, suo ex compagno e autore della rete decisiva. 

Non sono mancati poi i riferimenti carichi di emotività e fede calcistica: dalla foto di una bambolina raffigurante Diego Armando Maradona in maglia xeneize accompagnata dalla scritta "Grazie D10s", fino al repost di un murale con lo stemma del club e una frase che suona come una sintesi perfetta della sua battaglia personale: "Il Boca non ha mai paura di lottare".

Sebbene i medici non abbiano ancora reso noti i tempi ufficiali per le dimissioni, la fase più critica è superata: Osvaldo continua la degenza in attesa di poter tornare alla vita di tutti i giorni. 

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