Osvaldo migliora e ritrova il sorriso: in ospedale l'ex attaccante esulta per il Boca

Il peggio sembra essere finalmente alle spalle per Pablo Daniel Osvaldo. Dopo settimane di profonda apprensione per la sua famiglia e per i tanti tifosi che non hanno mai smesso di sostenerlo, dall'Argentina arrivano segnali rassicuranti ed estremamente incoraggianti sulle condizioni dell'ex attaccante di Roma, Juventus, Inter e della Nazionale azzurra. Il quarantenne italo-argentino è ricoverato da oltre un mese presso l'Hospital Municipal, alla periferia di Buenos Aires, dove era giunto in emergenza lo scorso 24 settembre. Una grave infezione dentale, complicatasi in un pesante versamento pleurico al polmone destro, aveva reso necessario il passaggio in terapia intensiva e un delicato intervento chirurgico. Oggi, però, il percorso di riabilitazione procede al meglio e Osvaldo ha ritrovato la serenità e il sorriso.