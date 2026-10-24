Parma, Gilardino: "Passo avanti, dobbiamo completare percorso di maturità in fretta"

24 Ott 2026 - 23:18
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"Abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle ultime partite, abbiamo creato diverse situazioni pericolose per andare in vantaggio. Poi abbiamo subito gol troppo facilmente e questo non deve succedere, soprattutto per una squadra che ha ben chiaro l'obiettivo in testa. E' un percorso di maturità che dobbiamo fare velocemente, dopo il 2-0 potevamo e dovevamo fare qualcosa in più". Sono queste le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Parma, a Sky dopo la sconfitta contro la Lazio. L'allenatore gialloblù, poi, ammette come, nonostante la classifica, "paura e timore non devono diventare parole nel nostro vocabolario. Le difficoltà bisogna affrontarle con serietà e responsabilità, tra 4 giorni giochiamo una partita importante in casa - contro l'Udinese - e sono convinto che la prepareremo bene". Infine un pensiero su Bernabè, entrato nella ripresa e non schierato dall'inizio perchè "arrivava da uno stop di un paio di settimane, l'ho fatto entrare nel secondo tempo anche per necessità sapendo che in settimana abbiamo un match importante", conclude. 

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