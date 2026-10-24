Mourinho: "Clasico prova del nove per me? No, al Real contano i titoli. Yamal bravo come gli altri"

Guai però a mettere sullo stesso piano un Real che ha appena iniziato un nuovo percorso, per quanto potenziato da oltre 220 milioni di euro di acquisti, e un Barcellona che da anni vince e incanta col progetto guidato da Flick. Tra l'altro, i catalani sono a punteggio pieno con 27 punti in 9 gare in Liga, mentre il Real è terzo a quota 21, dietro anche all'Atletico Madrid a 22: "Noi lavoriamo da tre mesi e se escludiamo precampionato e pausa per le nazionali, un mese e mezzo. Siamo un prodotto iniziale, non finito, in una fase preliminare. Paragonare una squadra come la nostra a una che esiste da più tempo non mi sembra giusto", ha puntualizzato Mourinho. A cui chiedono se questa sfida è una prova del nove per il suo percorso da tecnico dei Blancos: "Non lo è. Il Real vince titoli con Mourinho...", a sottolineare che non sarà una singola partita, per quanto importante, a definire il suo secondo ciclo con il club.