Cagliari, il portiere Caprile prende la cittadinanza albanese: ora la nazionale?

24 Ott 2026 - 23:12
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Elia Caprile © italyphotopress

Elia Caprile © italyphotopress

Il portiere del Cagliari Elia Caprile è diventato anche cittadino albanese. Il decreto è stato pubblicato oggi. Il rilascio del doppio passaporto è legato al fatto che la compagna del giocatore è di nazionalità albanese. Dubbi regolamentari sulla possibilità che Caprile possa eventualmente rispondere alla chiamata della nazionale albanese, ora guidata dall'ex allenatore del Cagliari Rolando Maran. Caprile è già stato convocato in nazionale azzurra, ma non ha mai giocato. Questo potrebbe consentirgli in teoria di rispondere alla chiamata dell'Albania.

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