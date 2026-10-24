Cagliari, il portiere Caprile prende la cittadinanza albanese: ora la nazionale?

Il portiere del Cagliari Elia Caprile è diventato anche cittadino albanese. Il decreto è stato pubblicato oggi. Il rilascio del doppio passaporto è legato al fatto che la compagna del giocatore è di nazionalità albanese. Dubbi regolamentari sulla possibilità che Caprile possa eventualmente rispondere alla chiamata della nazionale albanese, ora guidata dall'ex allenatore del Cagliari Rolando Maran. Caprile è già stato convocato in nazionale azzurra, ma non ha mai giocato. Questo potrebbe consentirgli in teoria di rispondere alla chiamata dell'Albania.