Il Bayern: "Kompany è stabile, resta in ospedale e per il recupero servono settimane"

L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, si trova in "condizioni stabili" dopo il malore che ha reso necessario il suo ricovero in una clinica di Monaco. Il tecnico rimarrà probabilmente assente per diverse "settimane", come ha spiegato in una conferenza stampa il direttore sportivo Max Eberl. "Innanzitutto la buona notizia: è stabile. Ieri ha avuto un malore in campo ed è ora in ospedale, dove rimarrà ancora qualche giorno, il tempo necessario per chiarire, esaminare, verificare e controllare ogni aspetto", ha dichiarato Eberl. "Dobbiamo innanzitutto capire cosa sia successo e come, e solo in seguito valuteremo con calma le implicazioni per i tempi di recupero. Per questo motivo, al momento, non fissiamo alcuna scadenza precisa. Non parliamo di giorni, ma di settimane. Questo deve essere chiaro a tutti noi. Ciò dimostra ancora una volta che il calcio non è la cosa più importante nella vita. Forse la seconda, o magari la terza. La cosa più importante è la salute", ha aggiunto il direttore sportivo del Bayern.