Liga, l'Atletico Madrid passa a Siviglia contro il Betis: decidono Simeone e Baena

Nella ripresa Pellegrini si gioca Lo Celso e Simeone, pur perdendo Barrios per infortunio, gestisce la partita. Giusto due brividi per l'Atletico, col palo di Abde e la chance proprio per l'ex Tottenham e Villarreal, poi i biancorossi entrano in gestione e portano a casa il primo successo lontano dal Wanda Metropolitano. Esulta due volte Simeone, perché questa vittoria vale il quarto posto momentaneo nella Liga: 19 punti in dieci giornate, scavalcando l'Espanyol (18) e mettendosi in scia al Villarreal che è terzo (20). Distanti Real Madrid (27) e Barcellona (22), il titolo sembra già un'utopia per l'Atletico.