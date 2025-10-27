Liga, l'Atletico Madrid passa a Siviglia contro il Betis: decidono Simeone e Baena

L'Atletico passa a Siviglia contro il Betis: il film della partita
Finisce 2-0 all'Estadio de la Cartuja, i colchoneros scavalcano l'Espanyol e si guadagnano il quarto posto
La 10a giornata della Liga si chiude col successo dell'Atletico Madrid, che ottiene una pesante e importante vittoria in trasferta. I colchoneros faticano ad azionare le proprie punte all'Estadio de la Cartuja, così sono i centrocampisti a firmare la vittoria per 2-0 sul Betis. Apre le danze Giuliano Simeone (3') con la rete più veloce della stagione, sigilla il match Alex Baena al 45'. Il Cholo sale così a quota 19 punti ed è quarto.
Dopo tre pari e una sconfitta, l'Atletico Madrid si sblocca finalmente in trasferta: 2-0 sul Betis e quarto posto per Simeone. La gara viene aperta proprio da un Simeone, Giuliano, dopo soli tre minuti: tiro al volo imparabile per Pau Lopez ed è 1-0, con la rete più veloce della stagione nella Liga. Replicano i biancoverdi col Cucho Hernandez e Fornals, ma l'Atleti è ancora ampiamente pericoloso: l'ex Roma Pau Lopez deve salvare su Nico Gonzalez. Oblak salva tutto su Abde e i colchoneros, che faticano terribilmente a servire le punte, trovano anche il raddoppio nel finale di tempo. La rete porta la firma di Alex Baena, autore di un'autentica magia: destro all'angolino e 2-0, dopo un grandissimo recupero di palla.
Nella ripresa Pellegrini si gioca Lo Celso e Simeone, pur perdendo Barrios per infortunio, gestisce la partita. Giusto due brividi per l'Atletico, col palo di Abde e la chance proprio per l'ex Tottenham e Villarreal, poi i biancorossi entrano in gestione e portano a casa il primo successo lontano dal Wanda Metropolitano. Esulta due volte Simeone, perché questa vittoria vale il quarto posto momentaneo nella Liga: 19 punti in dieci giornate, scavalcando l'Espanyol (18) e mettendosi in scia al Villarreal che è terzo (20). Distanti Real Madrid (27) e Barcellona (22), il titolo sembra già un'utopia per l'Atletico.