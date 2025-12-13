Auto di lusso: il mercato USA varrà 215 miliardi entro il 2035

Secondo uno studio congiunto di Boston Consulting Group e duPont Registry Group, il mercato statunitense delle auto con prezzo superiore ai 100 mila dollari crescerà dagli attuali 110 miliardi fino a un massimo di 215 miliardi di dollari entro il 2035. La crescita stimata, tra il 5% e il 7% annuo, riguarda sia il nuovo sia – soprattutto – l’usato, che avanzerà fino a una volta e mezzo più velocemente, spinto dai prezzi sempre più elevati del nuovo e da un’offerta secondaria in costante espansione.

Cambiano le abitudini

Il dato più interessante, però, non è solo economico. Cambia il modo in cui il lusso automobilistico viene cercato, vissuto e acquistato. L’auto non è più un evento isolato, ma una presenza continua: circa l’80% dei potenziali clienti consulta regolarmente piattaforme online anche senza un’intenzione immediata di acquisto. Quando la decisione arriva, però, è rapida: nel 70% dei casi si conclude in meno di un mese.

Le più apprezzate

Porsche e Ferrari restano marchi di riferimento trasversali, ma le generazioni più giovani mostrano una maggiore apertura a brand alternativi, meno legati alla tradizione e più sensibili al racconto complessivo. Se per un terzo degli acquirenti l’emozione resta la leva principale, millennials e Gen Z vedono l’auto di lusso anche come investimento o traguardo personale, mentre i clienti più maturi privilegiano tecnologia e novità di prodotto.

Mercato auto

La digitalizzazione è ormai un fatto acquisito: tre acquirenti su quattro si dichiarano pronti a comprare la prossima auto interamente online. E, soprattutto, cresce il valore dell’esperienza: eventi in pista, visite in fabbrica, ma anche iniziative lifestyle mostrano come il lusso automobilistico stia uscendo dal garage per diventare relazione, comunità e narrazione.