Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Mercato auto

Auto di lusso: il mercato USA varrà 215 miliardi entro il 2035

Negli Stati Uniti il mercato delle auto di fascia alta ed esotiche è destinato a quasi raddoppiare nel prossimo decennio

di Redazione Drive Up
13 Dic 2025 - 12:26
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Secondo uno studio congiunto di Boston Consulting Group e duPont Registry Group, il mercato statunitense delle auto con prezzo superiore ai 100 mila dollari crescerà dagli attuali 110 miliardi fino a un massimo di 215 miliardi di dollari entro il 2035. La crescita stimata, tra il 5% e il 7% annuo, riguarda sia il nuovo sia – soprattutto – l’usato, che avanzerà fino a una volta e mezzo più velocemente, spinto dai prezzi sempre più elevati del nuovo e da un’offerta secondaria in costante espansione.
Cambiano le abitudini
Il dato più interessante, però, non è solo economico. Cambia il modo in cui il lusso automobilistico viene cercato, vissuto e acquistato. L’auto non è più un evento isolato, ma una presenza continua: circa l’80% dei potenziali clienti consulta regolarmente piattaforme online anche senza un’intenzione immediata di acquisto. Quando la decisione arriva, però, è rapida: nel 70% dei casi si conclude in meno di un mese.
Le più apprezzate
Porsche e Ferrari restano marchi di riferimento trasversali, ma le generazioni più giovani mostrano una maggiore apertura a brand alternativi, meno legati alla tradizione e più sensibili al racconto complessivo. Se per un terzo degli acquirenti l’emozione resta la leva principale, millennials e Gen Z vedono l’auto di lusso anche come investimento o traguardo personale, mentre i clienti più maturi privilegiano tecnologia e novità di prodotto.
Mercato auto
La digitalizzazione è ormai un fatto acquisito: tre acquirenti su quattro si dichiarano pronti a comprare la prossima auto interamente online. E, soprattutto, cresce il valore dell’esperienza: eventi in pista, visite in fabbrica, ma anche iniziative lifestyle mostrano come il lusso automobilistico stia uscendo dal garage per diventare relazione, comunità e narrazione.

auto di lusso
mercato auto
usa
2035

Ultimi video

01:26
Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

02:19
Design, potenza, tecnologia: ecco Sportequipe 8 GT

Design, potenza, tecnologia: ecco Sportequipe 8 GT

02:03
Rinnovamento e sicurezza, ecco la nuova Toyota BZ4X

Rinnovamento e sicurezza, ecco la nuova Toyota BZ4X

02:17
Il Laureato", Hoffman e l'Alfa Romeo Spider Duetto

Il Laureato", Hoffman e l'Alfa Romeo Spider Duetto

02:20
Nuova Renault Clio, la bestseller che si rinnova

Nuova Renault Clio, la bestseller che si rinnova

02:33
Nata per vivere in città, nuova Fiat 500 Hybrid

Nata per vivere in città, nuova Fiat 500 Hybrid

01:42
L'editoriale: mercato dell'auto Italia, ora i numeri preoccupano

L'editoriale: mercato dell'auto Italia, ora i numeri preoccupano

00:18
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:09
Lancia al fianco delle donne

Lancia al fianco delle donne

01:26
Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

Nuove Toyota GR GT, GR GT3 e Lexus LFA

I più visti di Drive Up

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Bollo auto: cosa cambia dal 1 gennaio 2026

Questa è la Land Rover Defender più costosa di tutte

Achille Lauro è la nuova voce di BMW

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:47
Atletica, il thailandese Boonson primo uomo nella storia sotto i 10" nei 100 metri a dicembre
12:38
Coppa del Mondo: Aicher vince la discesa di St. Moritz, Goggia torna sul podio
12:36
Sci, CdM: Vinatzer sesto nella prima manche del gigante in Val d'Isere
12:35
Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza
12:26
Auto di lusso: il mercato USA varrà 215 miliardi entro il 2035